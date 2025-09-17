Amazon remata moderno smartwatch para hacer ejercicio: de $300 a solo $24

El Divoazbvo Smartwatch se ha convertido en una de las ofertas más atractivas de Amazon de la temporada gracias a su gran descuento, el cual pasó de $300 dólares a solo $24. Con esta rebaja superior al 90%, este reloj inteligente combina funciones de salud, deporte y conectividad, posicionándose como una opción accesible para quienes buscan tecnología práctica sin gastar demasiado.

Además de su bajo costo, este smartwatch destaca por la variedad de herramientas que ofrece en la vida diaria. Desde el monitoreo de frecuencia cardíaca y sueño hasta la posibilidad de recibir llamadas, mensajes y notificaciones en tiempo real, el dispositivo está diseñado para acompañar tanto en la rutina laboral como en los entrenamientos físicos.

El reloj inteligente que Amazon ofrece en rebaja

Este smartwatch se distingue por su versatilidad. Incorpora más de 120 modos deportivos que permiten registrar actividades como correr, nadar, andar en bicicleta o entrenar en el gimnasio. A esto se suma un seguimiento integral de la salud: controla frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de estrés, recuento de pasos y hasta ciclos de sueño y menstruales. También ofrece recordatorios de hidratación y alertas sedentarias que ayudan a mantener hábitos saludables durante la jornada.

Este reloj cuenta con un gran número de herramientas como recordatorios de hidratación y monitoreo de ritmo cardíaco. Crédito: Captura web de Amazon

La experiencia se complementa con una pantalla táctil en alta definición, que facilita el acceso a funciones como biblioteca de música, llamadas Bluetooth, mensajes de texto y notificaciones de redes sociales en tiempo real. Además, incluye cámara remota, cronómetro, temporizador y despertador, convirtiéndose en un accesorio multifuncional tanto para el trabajo como para el entrenamiento.

Detalles que lo hacen destacar

Colores disponibles: negro y rosa.

Batería: recargable de 350 mAh, con hasta 7 días de uso continuo.

Actividad: registro de más de 120 modos deportivos.

Salud: monitoreo de sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, pasos y niveles de estrés.

Extras: resistente al agua, recordatorios de hidratación, alertas sedentarias y compatibilidad con iOS y Android.

Quienes ya lo han comprado destacan la sencillez de su pantalla y la facilidad para sincronizarlo con el teléfono. También valoran la precisión del registro de actividades y la duración de la batería, que permite varios días de uso antes de una nueva carga. Un comprador comentó: “Por el precio, ofrece mucho más de lo que esperaba”.

Con esta oferta, el Divoazbvo Smartwatch pasa de $300 a solo $24 dólares, posicionándose como una opción ideal para quienes buscan un reloj inteligente moderno, con múltiples funciones y a un precio sorprendentemente bajo.

