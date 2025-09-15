Bad Bunny transmitirá por Amazon su último show de la residencia ‘No me quiero ir de aquí’

El domingo 14 de septiembre Bad Bunny dio su último concierto programado de la residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en Puerto Rico. Pero ahora, el cantante puertorriqueño ha anunciado una fecha extra, a la que solo podrán asistir residentes de la isla, pero también será transmitida en vivo para todo el mundo a través de Amazon Prime.

‘No me quiero ir de aquí: Una más’ será este sábado 20 de septiembre y los residentes podrán comprar entradas a partir de este miércoles 17 de septiembre. Hay que recordar que las primeras nueve fechas de las residencias también fueron en exclusiva para los habitantes de la isla.

En todo el mundo, el show podrá ser visto de forma gratuita en la Amazon Music y en su canal de Twitch. También estará disponible para clientes de Amazon en Prime Video. En la costa este de Estados Unidos el show comenzará a las 8:30 p.m..

Al mismo tiempo, Amazon ha anunciado que esta transmisión será el inicio de una colaboración entre la marca y el artista puertorriqueño, con la que “implementarán programas diseñados para impulsar la economía de Puerto Rico y generar cambios significativos en la isla”.

La residencia ‘No me quiero ir de aquí’ ha traído muchos beneficios para la isla, pues cientos de personas se trasladaron de todas partes del mundo para asistir al concierto. Esas mismas personas consumieron de los negocios locales, fortaleciendo el turismo.

Hay que recordar que la residencia comenzó a finales de julio, tuvo un total de 30 shows y en cada uno sorprendió a los asistentes con invitados sorpresas. Entre todos se puede resaltar a Residente, Maluma, Belinda, Ricky Martin, Luis Fonsi, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Feid, Travis Scott, y más.

Sigue leyendo:

• Bad Bunny ofreció sentido discurso en el fin de su residencia en Puerto Rico

• Bad Bunny revela quién es Titi, la persona de la que habla en su famoso tema

• Bad Bunny explica que no actuará en Estados Unidos con su gira debido a redadas de ICE