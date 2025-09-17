Así fue la conexión entre Scarlett Johansson y Robert Redford, esto recuerda la actriz

El tiempo que Scarlett Johansson compartió con Robert Redford en el set de “The Horse Whisperer” dejó una huella profunda en su carrera y vida personal. En 1998, Johansson, entonces de 13 años, describió a Redford como un mentor que fomentó una conexión única en el rodaje.

“Trabajar con él fue increíble. Creo que ayudó mucho que fuera actor y director, porque nos comunicábamos muy bien. No era solo una conversación entre actores, sino una conexión real”, compartió Johansson en una entrevista con Today. Según ella, la claridad de Redford evitó frustraciones comunes entre actores jóvenes y directores.

En declaraciones recientes a Deadline, Johansson explicó que su experiencia con Redford inspiró sus primeros sueños de dirección. “Él estaba centrado en el actor, era muy paciente y se tomaba tiempo para explicarme la historia completa y la perspectiva de mi personaje. Creó un espacio íntimo en una producción enorme”, afirmó.

El legado de Redford

Robert Redford falleció el martes 16 de septiembre a los 89 años en su hogar en las montañas cerca de Provo, Utah, mientras dormía. Hasta ahora, se desconoce la causa de su muerte. Redford fue un galán de Hollywood durante los años 70 y combinó talento y carisma en una carrera destacada.

Redford obtuvo una nominación al Óscar a Mejor Actor por “El Golpe” (1973) y ganó como Mejor Director por “Gente Corriente” (1980), además de otra nominación por Quiz Show (1994). En marzo de 2025 regresó a la pantalla con un cameo en la serie “Dark Winds”, su última actuación en pantalla grande.

Antes de su cameo, Redford prestó su voz a “Omniboat: A Fast Boat Fantasia” (2020) y participó en la pieza de performance-art de 2024 de su esposa Sibylle Szaggars Redford, The Way of the Rain — Hope for Earth. Su legado artístico abarca cine, teatro y proyectos creativos multidisciplinarios.