Boxeador Devin Haney demanda a su expareja para recuperar regalos valorados en $350,000 dólares

El famoso boxeador Devin Haney volvió a ser noticia fuera de los encordados. El estadounidense ahora está en el centro de una nueva polémica tras demandar a su expareja, Leena Sayed. ¿La razón? Desea recuperar todos los regalos de lujo como joyas o bolsos que obsequió cuando estaban comprometidos y que tendrían un valor de $350,000 dólares.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Haney alega que su exprometida retiene injustamente todos los regalos que él le dio mientras estuvieron comprometidos. Ahora, al no haber boda, el boxeador presentó una demanda en el condado de Los Ángeles la semana pasada alegando que ella se niega a devolver varias carteras y joyas de lujo.

Los regalos serían algunos bolsos de la marca Hermés, un reloj Audemars Piguet, un anillo de diamantes, aretes de diamantes y más bolsos costosos. Haney afirma que fueron entregados bajo una promesa de matrimonio que no ha sido cumplida.

En California, los regalos dados en anticipación al matrimonio, como un anillo de compromiso o incluso otros obsequios costosos, suelen considerarse regalos condicionales. Es decir, están sujetos a que se cumpla una condición: el matrimonio. Si esa condición no se cumple, el donante (quien dio el regalo) puede tener derecho legal a recuperarlo.

Si Haney puede demostrar que los regalos fueron entregados específicamente como parte de una promesa de matrimonio, y que esa promesa fue rota, la ley podría respaldar su reclamo.

Esto no depende de quién rompió el compromiso ni por qué. California aplica una doctrina de “sin culpa” en estos casos.

Mientras tanto, el boxeador afirma haber sufrido daños y perjuicios por más de medio millón de dólares debido a la no oficialización de la boda. Se trata de la segunda demanda de Haney contra Leena en el último mes.

Hace algunas semanas presentó otra demanda donde la acusa de haberlo extorsionado y difamado. Esa denuncia llegó aproximadamente dos meses después de que Sayed obtuviera una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra él.

Devin Haney y Leena Sayed se conocieron aproximadamente a principios de 2023. Su relación avanzó rápidamente y en menos de un año ya estaban comprometidos. En enero de 2025 nació su hija, Khrome.



