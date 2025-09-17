Trump anuncia celebración de convención republicana antes de las elecciones de medio término

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que el Partido Republicano celebrará una convención antes de los comicios legislativos de medio mandato que se celebran en noviembre del año próximo.

“Los republicanos celebrarán una convención de medio mandato para mostrar los logros que hemos alcanzado desde las elecciones presidenciales de 2024“, escribió Trump en su red social Truth, donde añadió que la fecha y el lugar del evento “se determinarán próximamente”.

El propio Trump ya había sugerido la idea a finales de agosto en otro mensaje en Truth en el que indicó que iba a recomendar al partido la idea de celebrar el evento.

El Partido Demócrata dijo también en agosto que está considerando celebrar una convención antes de las elecciones de medio mandato de 2026 para presentar al electorado a nuevos talentos de la formación.

Las convenciones de los partidos en Estados Unidos suelen celebrarse durante el verano cada cuatro años, en el año en el que están convocadas las presidenciales para noviembre, y en ellas se suele nominar oficialmente a los candidatos a la presidencia.

