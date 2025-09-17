James Cameron confiesa que le está costando terminar el guion de ‘Terminator 7’

El cineasta James Cameron habló sobre la Inteligencia Artificial y cambio constante que está viviendo la humanidad. Durante una entrevista a CNN, Cameron incluso atribuyó a ese cambio su retraso para escribir el guion de ‘Terminator 7’.

Mientras Cameron hablaba con Christiane Amanpour, explicó: “Me han encargado escribir una nueva historia de ‘Terminator’. No he podido avanzar mucho porque no sé qué decir que no vaya a ser superado por los acontecimientos reales”.

También confesó: “Me está costando trabajo escribir ciencia ficción en este momento”.

Cameron ha creado y dirigido varias de las películas más icónicas de la historia del cine, además de la franquicia de ‘Terminator’, también es creador de ‘Avatar’. Por eso sus palabras son de peso en la industria.

Aunque es consciente de la realidad mundial, tampoco se da por vencido y sigue escribiendo. Hay que recordar que él dirigió y escribió ‘The Terminator’ (1984) y ‘Terminator 2: Judgment Day’ (1991), pero no estuvo involucrado en las seis siguientes. Sin embargo, ha sido contactado para encargarse del guion de la séptima, aunque por los momentos se desconoce si la dirigirá.

Mientras tanto, Cameron se prepara para estrenar en diciembre de este año ‘Avatar: Fire and Ash’, la tercera parte de ‘Avatar’.

