La tercera temporada de“Euphoria” se estrenará en 2026

La exitosa serie de HBO ‘Euphoria’ tiene fecha de estreno tentativa para su tercera temporada. De acuerdo con Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & Max, la tercera temporada de Euphoria está programada para estrenarse en la primavera de 2026.

Bloys ofreció esta declaración durante la ceremonia de los Premios Emmy dejando claro que la nueva temporada de ‘Euphoria’ entrará en la ventana de elegibilidad para la próxima edición de los premios televisivos.

A pesar de los rumores de cancelación, la serie escrita, dirigida y producida por Sam Levinson inició su rodaje a principios de 2025. La segunda temporada se estrenó en 2022 y que el público haya tenido que esperar cuatro años para el estreno de la tercera temporada ha abierto las dudas sobre el hilo temporal de la historia. Sin embargo, la producción habrá un relato más sólido y se jsutificará el inevitable salto temporal que vivirán los personajes.

Otro de los aspectos que dificultó la continuidad de la serie fue el estrellato de los actores del elenco. ‘Euphoria’ está protagonizada por artistas de talla internacional como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Shafer. Durante los últimos cuatro años la fama de los actores de esta exitosa serie ha crecido y se han involucrado en diferentes proyectos que dificultaron su participación en la serie de HBO.

Los actores principales de ‘Euphoria’ regresan para una segunda temporada. Además contará con artistas invitados como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, Colman Domingo y James Landry Hébert.

Los actores que no volverán a la serie son Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat, y Storm Reid, quien interpretaba a Gia, hermana menor de Rue. Además, el elenco y la producción vivió un doloroso momento con el fallecimiento de Angus Cloud en 2023, quien interpretó a Fezco en la serie.

