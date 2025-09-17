Lupillo Rivera habla sobre su pérdida auditiva y su futuro en el espectáculo
Lupillo Rivera revela la dolorosa lucha contra la pérdida auditiva que puso en jaque su carrera y contó cómo su vida diaria y profesional se ve afectada
Lupillo Rivera abandonó el reality show de “La Casa de los Famosos All-Stars” por problemas de salud, y no fue con el transcurrir de los días cuando compartió que venía presentando inconvenientes con la audición. Desde entonces, algunos internautas comenzaron a mencionar que se trataría de una farsa, aunque no fue así, y lo explicó públicamente.
El cantante ofreció una entrevista a “Despierta América” para explicar que ya no escucha por uno de sus oídos, y se le ha complicado tener un estilo de vida como el que venía teniendo desde hace años. En ocasiones, tampoco oye cuando algunas personas intentan despertarlo para que comience su día. Sin embargo, la delicada situación no termina ahí, porque a veces presenta fuertes dolores cuando le dicen algunas cosas.
“Ya con este oído no oigo y este me queda muy poco. No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar. No escucho nada. A veces vienen tus hijos y me hablan y duele”, reveló en exclusiva para el programa matutino de Univision.
Rivera no descarta que más adelante exista la posibilidad de anunciar que se retira del mundo del entretenimiento, dado que con el transcurrir del tiempo no existirá mejoría alguna; todo lo contrario, va empeorando progresivamente. Cuando una persona paga para ver a un cantante, siempre espera que dé lo mejor de sí y no que ofrezcan un show a medias, y sería algo que le podría ocurrir a él por no existir una solución.
“El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista tiene que estar al 100 por ciento. Yo la verdad estoy batallando mucho”, dijo en “Despierta América”. Por ello, Lupillo explicó que cada día que pasa es una lucha constante que solo conocían personas cercanas a su entorno.
El hermano de Jenni Rivera dijo que posiblemente sus fans no se den cuenta, ya que intenta siempre presentar un show de la manera más impecable posible, pero existen circunstancias que se escapan de su control: “A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas. Trato de cantar dos horas o dos horas y 15 y hasta el momento lo he hecho, pero sí me canso mucho”, añadió.
