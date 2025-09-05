Caramelo cuenta la mala jugada que intentó hacerle gente cercana a Lupillo Rivera

La rivalidad entre Caramelo, ganador del reality show La Casa de los Famosos 4, y Lupillo Rivera, fue uno de los temas principales de esa temporada, una situación que llegó bastante lejos, pues el dominicano asegura que el hermano de Jenni Rivera intentó sobornar a su expareja, quien además es mamá de sus hijos.

“Lupillo, ¿sabes qué hizo Lupillo? Cuando salió del reality, para querer que yo perdiera, en vez de decir es un chamaquito, vamos a darle la oportunidad, a la mamá de mis hijos le quisieron pagar dinero la gente de Lupillo para que hablara de mí. Eso es de ratas”, afirmó en el podcast Desde aquí, que conduce Norwill Fragoso y Josean Vargas.

El expelotero indicó que la mamá de sus hijos no se prestó para eso por la admiración y cariño que le tienen.

En el podcast también indicó que todo aquel que apoye a Lupillo Rivera es una rata. “Váyase de ahí”, afirmó Caramelo.

Indicó que la rabia de Lupillo fue porque el dominicano tuvo más apoyo que él en el reality show y explicó que no envidia lo que tienen los demás.

La participación del famoso en este podcast ayudó a conocer mejor distintas partes de su vida, incluyendo su experiencia en el reality show de la cadena Telemundo.

“Siempre estaba contento conmigo mismo porque por lo menos no estaba arrimando en casa de nadie y si tenía cinco dólares en el bolsillo, yo decía, esos cinco dólares son míos”, comentó sobre las dificultades que enfrentó antes del programa y cómo todo evolucionó para mejor en su vida.

Caramelo también considera que el destino lo recompensó porque nunca hizo nada malo. “Antes de entrar a Telemundo te hacen un background profundo”, comentó para desmentir que tuviera récord criminal en los Estados Unidos.

