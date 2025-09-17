Rusia arresta al ciclista francés mientras intentaba batir un récord mundial

El ciclista francés Sofiane Sehili, que intentaba batir un récord mundial al recorrer Eurasia en el menor tiempo posible, fue arrestado en el Lejano Oriente ruso bajo sospecha de haber cruzado ilegalmente la frontera.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Interfax que el Tribunal de Distrito de Ussuriysk, en la región de Primorie, ordenó prisión preventiva hasta el 4 de octubre para el deportista.

Las autoridades locales señalaron que Sehili fue detenido por un presunto ingreso irregular en la zona fronteriza de Primorie, región que limita con China y Corea del Norte y se encuentra junto al mar de Japón.

La desaparición del ciclista había generado preocupación en Francia, luego de que el diario Le Monde reportara que había dejado de publicar en sus redes sociales. Hasta entonces, mantenía un registro constante de su travesía, en la que ya había cruzado países como China, Mongolia y Kazajistán.

El objetivo de Sehili era unir Lisboa con Vladivostok, ciudad portuaria rusa situada a unos 150 kilómetros de la frontera china. En poco más de dos meses, había completado un trayecto de 17,000 kilómetros atravesando 17 países. De hecho, ya había ingresado en Rusia previamente desde Georgia antes de continuar su recorrido por Kazajistán.

Las autoridades no descartan que el incidente se haya debido a un error en el control fronterizo. “Quizás el ciclista entró en el puesto de control equivocado, donde el visado electrónico que tenía no era válido. Es probable que nuestros guardias le indicaran que debía ir a otro puesto, pero es posible que decidiese cruzar el bosque ilegalmente”, explicó Naidin.

Sigue leyendo:

–Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de Argentina participaron en una competencia de ciclismo

–Récord mundial: atleta croata estuvo 29 minutos sin respirar bajo el agua

–Protestas propalestinas obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid