Cámara de Missouri aprueba mapa electoral que favorece a republicanos

La Cámara de Representantes de Missouri aprobó este martes 9 de septiembre un nuevo mapa de distritos que refuerza la ventaja de los republicanos en el estado, iniciativa que es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para aumentar las posibilidades de los legisladores republicanos de mantener el control del Congreso en las elecciones del próximo año.

La propuesta fue aprobada en la Cámara estatal con una votación de 90 a favor y 65 votos e contra, algunos republicanos rechazaron la redistribución de distritos, misma que había surgido desde julio para crear el denominado “Missouri Primero”. Esta misma estrategia conocida como “Gerrymandering” también ha sido replicada por Texas y Ohio.

Posibilidad de ganar siete escaños

Actualmente, Missouri está representada en la Cámara por seis republicanos y dos demócratas. El mapa revisado propuesto por el gobernador Mike Kehoe daría a los republicanos la oportunidad de ganar 7 escaños en las elecciones de 2026.

El plan de redistribución de distritos ahora se dirige al Senado estatal para su aprobación. Otros estados como Indiana y Florida, liderados por los republicanos podrían seguir con sus propias revisiones.

“El pueblo de Missouri merece una representación justa, no un mapa manipulado para beneficiar a un solo partido”, advirtió la diputada demócrata LaKey Bosley durante el debate legislativo.

El rediseño del mapa divide el distrito, todavía demócrata de Kansas en varias circunscripciones de mayoría republicana, lo que dejaría al estado con siete escaños afines al partido de Gobierno y solo uno para la oposición, explicó EFE.

El proceso de redistribución consiste en ajustar los límites de los distritos, tarea normalmente ligada al censo decenal, pero que en este caso se aplicó de forma extraordinaria, según advierte la oposición.

California modificará mapas

En agosto de 2025, Texas aprobó un mapa que sumaba cinco distritos republicanos y fue impugnado en tribunales. Ohio abrió un proceso de rediseño de distritos ordenado por la corte estatal.

Mientras que California, liderado por los demócratas impulsaron la Proposición 50 para modificar sus mapas, como una respuesta política a la estrategia republicana. El plan aún necesita la aprobación de los votantes en una elección que se realizará el 4 de noviembre.

Illinois, Maryland y Nueva York, también podrían seguir este ejemplo. A escala nacional, los demócratas necesitan ganar tres escaños el próximo año para tomar el control de la Cámara.

