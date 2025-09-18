Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y pide un alto al ‘hate’

Una vez más, los Aguilar se convirtieron en tema de conversación luego de que el pasado 15 de septiembre Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, se subieron al escenario en Guadalajara para dar un concierto gratuito como parte de las celebraciones por la Independencia de México.

El show transcurrió sin incidentes mayores, a pesar de que en días previos hubo quienes pedían su cancelación. Sin embargo, lo que realmente encendió las redes sociales no fue la presentación en sí, sino un momento incómodo donde después de que Ángela saliera a cantar, un sector del público empezó a gritar el nombre de Cazzu, la expareja de Christian Nodal.

Esa situación generó un nuevo oleaje de comentarios, con algunos defendiendo a la cantante y otros aprovechando para lanzar críticas hacia toda la familia Aguilar.

En medio de ese revuelo, durante un encuentro con la prensa, la cantante Ana Bárbara decidió alzar la voz y pidió ponerle freno al ‘hate’.

“Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar”, expresó.

Además, la intérprete de ‘Bandido’ no solo mostró su apoyo a Ángela, sino a toda la dinastía Aguilar, resaltando su trayectoria y talento.

“Nuestros artistas bellos que trabajan con el alma más allá, que les valga madres, dejen a la gente vivir, por favor”, agregó.

Para finalizar, Ana Bárbara defendió a Pepe Aguilar y le reconoció tanto su talento como su carrera.

“Pepe es un compañero hermoso de la vida, es un talento, ya dejen de joder, por favor. Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mí me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar”, aseguró la grupera, dejando claro que su postura es de apoyo total.

