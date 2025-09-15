Hermana de Pepe Aguilar manda fuerte mensaje a Emiliano tras pleito familiar

La dinastía Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán por otro pleito familiar que se cocinó en redes sociales.

Todo comenzó con un video en vivo que Emiliano Aguilar, el primogénito de Pepe Aguilar, publicó para arremeter contra su hermano Leonardo. La respuesta no tardó en llegar, pero no de Leo, sino de alguien que nadie esperaba: su tía, Marcela Rubiales.

Con un mensaje directo y sin rodeos, la hermana de Pepe Aguilar dejó claro que no piensa quedarse callada ante la actitud de su sobrino.

“Qué feo, Emiliano, das vergüenza, dije que ya no me iba a meter, pero no puedo callarme, ¿Y de veras crees que tu abuelita Flor y tu abuelito Don Antonio estarían orgullosos de ti? ¿Entonces solo tú puedes hablar mal de la familia, pero si alguien te contesta está mal y es pecado mortal?”, escribió Marcela en un comentario que rápidamente se viralizó.

La también cantante y actriz continuó con su reclamo, dejando entrever la molestia que siente por la forma en que Emiliano se ha expresado de su propia familia: “Ya Cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo, no por ellos, no por el morbo, no por el odio. Y no me interesan los cinco minutos de fama, me duele que seas así, me duele mucho y por supuesto que Leonardo no es cobarde, pero no se va a agarrar a trancazos contigo, él es un buen muchacho”.

Marcela, que también es hija de Flor Silvestre, cerró su mensaje con un último “regaño” cargado de ironía y preocupación.

“Tú pudiste y puedes ser feliz al lado de tu padre, pero tú no quieres y a mí no me digas cosas, porque yo conozco la historia y si quieres también nos agarramos a golpes o nos fumamos un cigarro, a ver si con eso te clamas”, indicó.

Cabe mencionar que el pleito se desató luego de que en un concierto Leonardo Aguilar hizo algunos comentarios, mismos que muchos tomaron como burla hacía su hermano mayor.

“Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor“, expresó Leonardo, provocando risas entre los asistentes.

El video llegó hasta Emiliano, quien montó en cólera y respondió con fuertes palabras y amenazas. Sin embargo, la intención de Leonardo parecía ser otra. En otra parte del show, aclaró frente a todos: “Y que quede claro y ojalá esto se viralice, porque se viraliza pura estupidez. Yo adoro y lo amo con todo mi corazón (a Emiliano). Me alegra su triunfo y su éxito, de verdad se los juro”.

“Y parece que no porque andamos para arriba y para abajo todo el mundo, pero nos sentamos en la mesa y somos familia y tan tan. ¿Cómo no me va a alegrar que a cualquier Aguilar le vaya bien? En verdad, un aplauso para mi hermano, por favor, y un aplauso para mi cuñado también, por favor. Y para Ángela también, por favor“, fue la declaración completa de Leonardo.

En las últimas semanas, la familia Aguilar ha estado envuelta en polémica debido a malos comentarios que han hecho varios de los integrantes, principalmente Emiliano, el hijo mayor de Pepe.

Sigue leyendo: