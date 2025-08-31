Emiliano Aguilar genera polémica por comparar a su familia con “perros” en una foto

El apellido Aguilar está otra vez en medio del escándalo luego de que este domingo 31 de agosto Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, decidió avivar la polémica con una publicación en Instagram que muchos calificaron como una clara burla hacia su papá y el resto de la dinastía.

Resulta que Emiliano tomó una foto que Pepe había subido en diciembre de 2022, donde aparece muy sonriente con su esposa Aneliz y sus tres hijos menores: Aneliz, Leonardo y la famosísima Ángela Aguilar, le metió edición y reemplazó los rostros de todos con la cara del pug de la familia, “El Gordo”. Y para rematar, la acompañó con un mensaje que no deja dudas del pleito que trae con los suyos:

“Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea. ¿Neta creen que me voy a quedar callado? Aquí los huevos están bien puestos“, escribió al pie de la publicación.

Obviamente, la publicación causó revuelo inmediato. Sin embargo, hasta el momento ni Pepe ni alguno de sus hijos o esposa ha dicho absolutamente nada al respecto.

Cabe que recordar que Emiliano ya había arremetido hace unos días en redes sociales contra su papá, luego de que Pepe hablara en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ sobre lo que supuestamente pasó en su separación con Carmen Treviño, madre de Emiliano. Al parecer, esas declaraciones no le gustaron nada al joven rapero, quien ahora no tiene reparo en contestarle públicamente.

Lo que queda claro es que el distanciamiento entre Emiliano y su familia paterna sigue creciendo, y cada publicación parece echarle más leña al fuego.

Mientras tanto, los fans de la dinastía Aguilar esperan a ver si Pepe rompe el silencio o prefiere dejar que las cosas se enfríen.

