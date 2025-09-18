Arrestaron a funcionarios de Nueva York en protesta por condición de migrantes detenidos en edificio federal

Once funcionarios demócratas de Nueva York fueron arrestados luego de ser parte de las protestas que se llevaron a cabo por las “malas condiciones” en las que se encuentra inmigrantes dentro de un centro de detención en un edifico federal utilizado por ICE.

El edificio que está ubicado en el número 26 de la Federal Plaza, ha sido en los últimos meses el lugar de detención de inmigrantes por parte de agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que está sujeto a una orden judicial de mejora, publicó EFE.

Once demócratas protestaban dentro del edificio

En total los agentes detuvieron a 77 personas, entre ellos los once funcionarios, todos demócratas que se encontraban dentro del edificio mientras intentaban inspeccionar las salas de detención en el décimo piso, y que son objeto de un litigio en curso que alega condiciones insalubres y hacinamiento, según una coalición de políticos, activistas y líderes religiosos involucrados en la protesta, reportó The Associated Press.

Entre los políticos detenidos están el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público, Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas.

AP Photo/Yuki Iwamura.

“Dijimos no nos iríamos hasta ver condiciones”

A los funcionarios se les emitieron citaciones y fueron liberados poco tiempo después. El edificio fue posteriormente cerrado debido a una amenaza de bomba recibida por teléfono, dijeron las autoridades a la misma agencia de información.

“Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron”, relató Brad Lander, según el medio digital AMNY

No es la primera vez que varios políticos organizan protestas en este edificio contra las iniciativas de detención y deportación del Gobierno de Donald Trump y después son detenidos por desobediencia civil.

Mamdani se solidarizó

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con la causa a través de un mensaje en X, y denunció las “condiciones inhumanas” de ICE en el edificio, que sus colegas quisieron “inspeccionar”.

“Celdas superpobladas. Condiciones insalubres. Acceso limitado a comida y agua. Éstas son las condiciones inhumanas que ICE ha creado en el 26 Federal Plaza, que once de mis colegas electos buscaron inspeccionar hoy. En cambio, fueron arrestados. Deben ser liberados de inmediato”, redactó Mamdani.

En agosto, el juez federal Lewis Kaplan prohibió a ICE, tener en ese lugar a personas en condiciones “insalubres”, e insistió al Gobierno en que cumpla con su orden, que incluye un veto al hacinamiento y acceso requerido a colchones, higiene y contacto con abogados.

Conn información de EFE y AP

