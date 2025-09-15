La gobernadora Hochul respalda a Zohran Mamdani para alcalde de Nueva York

La gobernadora de Nueva York dio su respaldo formalmente a Zohran Mamdani, al decirle a los neoyorquinos que confíen en el demócrata para ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Sus comentarios fueron publicados en un artículo de opinión en New York Times, el domingo por la noche.

Kathy Hochul reconoció en el artículo que en algún momento tanto ella como Mamdani divergían en ciertos temas, pero coincidieron en la importancia de abordar la crisis de asequibilidad en la ciudad y en todo el estado, reportó The Associated Press.

“Un líder que comparte mi compromiso con Nueva York”

“En los últimos meses, he tenido conversaciones francas con él. Hemos tenido nuestros desacuerdos”, escribió Hochul en el New York Times.

“Pero en nuestras conversaciones, escuché a un líder que comparte mi compromiso con un Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de todas las familias. Escuché a un líder enfocado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo”, añadió en la columna.

La gobernadora señaló que habían hablado sobre la policía, la lucha contra el antisemitismo y la economía de Nueva York, y que para ella era importante que el próximo alcalde de Nueva York, “no fuera alguien que se rindiera ni un ápice ante Donald Trump”, publicó ABC News.

Thank you @KathyHochul!



I’m grateful for the Governor's support in unifying our party, her resolve in standing up to Trump, and her focus on making New York affordable. I look forward to the great work we will accomplish together.



Our movement is only growing stronger. https://t.co/xFlMZN7s3q — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) September 15, 2025

“Zohran Mamdani y yo nos enfrentaremos con valentía a la agenda extrema del presidente, con urgencia, convicción y la actitud desafiante que define a Nueva York. Y nunca debemos permitir que el Sr. Trump controle nuestra ciudad como el rey que quiere ser”, palabras de la gobernadora.

“Siempre me reservaré el derecho a discrepar honestamente y a discutir apasionadamente. Pero también creo que el estado y la ciudad de Nueva York están en su mejor momento cuando nos mantenemos unidos contra quienes intentan separarnos”, añadió en el artículo.

Agradeció el apoyo para “unificar a nuestro partido”

Los principales oponentes de Zohran Mamdani para la alcaldía de la ciudad, son el actual alcalde Eric Adams y el ex gobernador Andrew Cuomo, se postulan como independientes.

Mamdani agradeció los comentarios de la gobernadora y expresó que espera “luchar junto a ella para continuar su trayectoria de devolver dinero a los neoyorquinos y construir una ciudad de Nueva York más segura y fuerte”.

“Agradezco a la gobernadora su apoyo para unificar a nuestro partido, así como su labor al enfrentarse al presidente Trump, garantizar almuerzos gratuitos para nuestros hijos y ampliar el acceso al cuidado infantil”, indicó.

