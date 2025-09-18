Elizabeth Gutiérrez revela sus miedos antes de “La Isla: Desafío Extremo”

Elizabeth Gutiérrez, después de haberse separado del actor William Levy, aprovechó para volver a lo que más le apasiona, razón por la cual buscó oportunidades en el mundo del entretenimiento, y esta vez se siente muy entusiasmada por su participación en un reality show de Telemundo y se trata de “La Isla: Desafío Extremo”.

Fue durante una entrevista exclusiva con People en Español cuando mencionó aspectos sobre este nuevo proyecto para el que ya se encuentra preparada: “¿Qué es lo que más me intriga de convivir con gente que no conozco? Yo creo que la traición. Obviamente, convivir día a día con extraños y de repente tienes que pasar todo un día con ellos… eso va a ser fuerte, va a ser muy fuerte”.

Gutiérrez, de 49 años, destacó que hay un aspecto en ella que siempre le ha costado caro, y se trata de que siempre ha sido muy confiada, y las consecuencias las asume cada vez que le terminan pagando mal. Sin embargo, considera que lo fundamental de este concurso es el hecho de lograr trabajar en conjunto, por lo cual espera que se pueda lograr sin tantas dificultades.

“Soy una persona confiable, entonces eso siempre es malo cuando te traicionan. Creo que el compañerismo, al principio, obviamente es trabajar en equipo, y es una competencia, y uno solo puede ganar, pero para llegar a esa meta si tienes que trabajar en equipo. (Espero) que sepamos trabajar juntos”, explicó durante la conversación con People en Español.

La madre de los hijos de William Levy añadió que se siente muy entusiasmada con este proyecto que está asumiendo más allá de las telenovelas, por ello le envió un mensaje a sus fans para que le den fuerza y apoyen en todo momento: “Con muchas ganas de divertirme y con algo de nervios arrancamos muy pronto esta aventura. Acompáñenme de cerca en esta nueva temporada; ¡Vamos con todo! ¿Quién conmigo?”, expresó.

“La Isla: Desafío Extremo” se estrena el 7 de octubre en horas de la noche, así que Elizabeth los espera para que le brinden su apoyo en esta nueva aventura: “Al final del día, uno solo tiene que ganar. Pero creo que al principio todos vamos a apoyarnos el uno al otro; ojalá me pueda apoyar en ellos como ellos en mí también”, dijo durante la conversación.

