Entre protestas, Trump consigue inversiones de $204,000 millones en su visita al Reino Unido

La visita oficial de Donald Trump al Reino Unido logró una inversión récord de $204,000 millones en inversiones principalmente en proyectos de IA, generación de energía nuclear y otros temas tecnológicos. Más allá de las muestras de deferencia y pompa que ofreció la corona británica a la pareja presidencial, esta visita oficial se caracterizó también por fuertes protestas del pueblo británico a la visita del presidente estadounidense.

De acuerdo con el gobierno británico, ambas naciones acordaron un paquete de inversiones récord “para una visita de estado” e incluye una inversión de $122,000 millones de Blackstone durante la próxima década y $5,300 millones de Prologis en proyectos de ciencias de la vida y manufactura avanzada.

Mientras que en el acuerdo tecnológico empresas como: Microsoft, Nvidia, Google y OpenAI se comprometieron a invertir $42,000 millones en los próximos años en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil.

Además, otras empresas estadounidenses también anunciaron inversiones: Palantir, Amentum, Boeing y STAX que en total crearán 7,600 empleos nuevos.

La tensión en Londres por la visita de Trump

Durante dos días, Donald Trump fue recibido primero por la Familia Real en medio de lujosas ceremonias encabezadas por el rey Carlos III y posteriormente por el primer ministro Keir Starmer para realizar conversaciones de amplio alcance.

Con un tono cálido, Starmer se dirigió a Trump, en marcado contraste con sus palabras cuando estaba en la oposición, y le ha servido para que ambas naciones firmaran en mayo un “acuerdo de prosperidad económica” que permitió al Reino Unido atenuar el impacto de los aranceles globales aplicados por Estados Unidos a otros socios comerciales.

Sin embargo, Starmer enfrenta problemas domésticos tras destituir a su embajador en Washington, Peter Mandelson, por tener presuntos vínculos con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, que también ha sido involucrado con el propio Donald Trump durante los años 90.

Estos nexos provocaron el arresto de cuatro personas por ‘comunicaciones maliciosas’ durante una serie de protestas fuera del Castillo de Windsor durante la noche del martes. Los manifestantes proyectaron diferentes imágenes de Trump y Epstein, quienes sostuvieron una amistad hace tres décadas y presuntamente formó parte del escándalo sexual que envió a Epstein a prisión.

Sin embargo, rápidamente la policía de Londres, deshizo rápidamente la protesta y suspendió la proyección que también mostró recortes de periódicos con diferentes señalamientos contra Trump e incluso un video donde baila junto con Epstein.

De hecho, la visita se mantuvo alejada de la población, siempre a puerta cerrada, ante la evidente impopularidad que sufre ante los ingleses.

Se estima que unas 5,000 personas protestaron el miércoles por el centro de Londres, ondeando banderas palestinas y con pancartas con frases como “Migrantes bienvenidos, Trump no es bienvenido”.

Horas antes, Trump fue recibido con todo lujo por parte del rey Carlos III para darle la bienvenida en el Castillo de Windsor en ceremonias que incluyeron salvas de cañón, caballos y gaitas.

Mientras que el miércoles ambos jefes de Estado sostuvieron un banquete de etiqueta rigurosa, con la presencia de 160 invitados, entre ellos integrantes de la realeza, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el magnate de los medios Rupert Murdoch, el CEO de Apple Tim Cook y el golfista Nick Faldo.

Los invitados degustaron en esta cena: panna cotta de berro con galleta de parmesano y ensalada de huevo de codorniz, pollo envuelto en calabacín y bomba de helado de vainilla con sorbete de frambuesa.

Previamente, Trump calificó que esta recepción era “verdaderamente uno de los más altos honores de mi vida”, y dijo que ambos países eran “dos notas en un mismo acorde… cada una hermosa por sí sola, pero realmente destinadas a sonar juntas”.

Por su parte, el rey elogió el “compromiso personal de Trump de encontrar soluciones a algunos de los conflictos más complejos del mundo” y subrayó las obligaciones ambientales que los líderes actuales tienen hacia “nuestros hijos, nietos y quienes vengan después de ellos”.

