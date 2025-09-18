Hansi Flick es cauteloso con Lamine Yamal: “Tiene que volver al 100%”

El Barcelona se enfrenta a la importante tarea de gestionar la lesión de una de sus piezas clave, el talentoso extremo Lamine Yamal.

El futuro del jugador de 18 años, que se encuentra actualmente en la enfermería, es una de las grandes incógnitas en el club, y su entrenador, Hansi Flick, ha decidido tomar la batuta para manejar las expectativas.

En una reciente conferencia de prensa, el técnico alemán fue cuestionado sobre el estado de Yamal y su posible fecha de regreso a las canchas. Flick, conocido por su meticulosidad en la preparación física de sus jugadores, fue tajante en su respuesta.

Hansi Flick habló sobre el regreso de Lamine Yamal. Crédito: Martin Meissner | AP

Con un mensaje que busca transmitir calma y responsabilidad, Hansi Flick dejó claro que la salud del jugador está por encima de cualquier presión por un pronto regreso.

“No sé todavía cuándo volverá Lamine Yamal, pero no hay que meterle presión”, declaró. “Los médicos lo cuidarán. Veremos su evolución. Si vuelve, tiene que estar al cien por cien”.

Las palabras del estratega no dejan lugar a dudas. En lugar de especular sobre un calendario, el enfoque principal es asegurar que Yamal se recupere completamente.

Su declaración final, que subraya la importancia de una recuperación total, es un mensaje tanto para el jugador como para los aficionados:

“Tiene que volver al cien por cien, no al ochenta”, sentenció el entrenador del equipo culé, demostrando que su prioridad es la salud y el futuro a largo plazo del futbolista.

