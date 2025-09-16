Aurélien Tchouaméni sobre Xabi Alonso: “Es un súper entrenador”

El futbolista francés del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, se mostró bastante contento por el trabajo y crecimiento que ha tenido el cuadro merengue desde la llegada del español Xabi Alonso como su director técnico; esto al considerar las grandes cualidades que tiene en el esquema táctico y en todo lo necesario para conocer las diversas capacidades de sus jugadores.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el programa Telefoot en Francia, donde consideró que Alonso es un “súper entrenador” y al mismo tiempo habló sobre el ambicioso proyecto del Real Madrid para ganar todos los títulos que se puedan en esta temporada y encaminarse a lo que será el próximo Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Vicente del Bosque destaca las cualidades de Xabi Alonso en el banquillo. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

“He tenido la oportunidad de tener entrenadores que me han potenciado. Xabi es un súper entrenador. De momento, todo va bien, espero que siga así. Con Xabi está pasando todo bien. Espero que ganemos muchos títulos porque somos el Real Madrid. Todos tenemos ganas de ganar la Champions. Espero que Mbappé gane la primera de su carrera. Estaremos todos contentos por él si la gana”, expresó.

“Todo el mundo piensa que es fácil. Hemos comenzado bien. Pero no es fácil. El objetivo es ganar. Llegar hasta el final. Todos soñamos con ganar el Mundial. Tenemos ganas de escribir nuestra historia. Desgraciadamente, en la última edición no salió como queríamos. Espero ganar el Mundial”, agregó Tchouaméni en sus declaraciones.

Durante la entrevista el jugador francés también detalló que espera poder ser recordado por los amantes del fútbol gracias a sus capacidades de juego y espíritu de trabajo; así como por los logros que pueda alcanzar dentro y fuera del terreno de juego.

France’s Aurelien Tchouameni receive a red card by referee during a World Cup Group D qualifying soccer match between France and Iceland at the Parc des Princes stadium in Paris, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Christophe Ena)

“Mi espíritu de trabajo. Mi honestidad, mi capacidad para trabajar. Espero que la gente esté orgullosa de lo que he hecho y en lo que me he convertido. Intento tener el mejor comportamiento posible para dar ejemplo a todas esas personas que quieren convertirse en futbolistas profesionales”, destacó.

Actualmente el Real Madrid se ecnuentra como líder absoluto de LaLiga de España tras un impresionante arranque en la competencia, cosechando un total de 12 puntos producto de cuatro victorias consecutivas y teniendo como competidor más cercano al FC Barcelona con 10 unidades tras tres victorias y un empate.

Este rensultado se debe justamente al esquema táctico que ha mostrado el equipo desde la llegada de Alonso a sus filas, logrando aprovechar cada una de las cualidades de las diferentes estrellas que tiene la plantilla.

