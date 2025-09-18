Hombre de Florida sentenciado a 20 años de prisión por posesión de pornografía infantil

Un hombre de Orlando, Florida fue sentenciado a 20 años de prisión después de declararse culpable, tras una investigación que descubrió que el acusado llevaba en su dispositivo móvil videos donde adultos abusaban sexualmente de niños.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado, que la jueza federal de distrito Wendy W. Berger, condenó a Matthew Anthony Inman, de 40 años, al máximo legal por transportar material de abuso sexual infantil (MASI).

Videos de adultos abusando de niños

Según documentos judiciales, entre agosto y octubre de 2024, Inman recibió, descargó y guardó varios videos de abuso sexual infantil en su teléfono móvil. Estos videos mostraban a hombres adultos abusando sexualmente de niños pequeños.

En octubre de 2024, el hombre viajó a Las Vegas en donde inició una conversación en línea con un agente encubierto, quien se hacía pasar por el padre de un niño de 9 años.

Según los documentos de la investigación, durante esta conversación, en la que Inman utilizó un servicio de mensajería cifrada para evadir a las autoridades, explicó que buscaba “sodomizar al supuesto niño”.

Así que Inman le pidió al agente encubierto fotos y videos del niño, y a cambio, le envió siete videos de abuso sexual infantil, diciéndole: “Espero que te gusten” y además agregó que tenía, “muchos videos si quería verlos”.

Intentó borrar las pruebas de su teléfono

El FBI identificó a Matthew Inman como usuario del servicio de mensajería y obtuvo una orden de registro para sus dispositivos electrónicos y para su domicilio. Durante la ejecución de la orden, Inman intentó borrar las pruebas de su teléfono y esconderse en el ático de su casa.

Las autoridades lo arrestaron, y el pasado mes de junio se declaró culpable de los cargos en su contra.

“Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil”, compartió el Departamento de Justicia.

Otro delincuente sexual acusado

Un día antes, en Jacksonville, el fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció que Matthew Eric Baumgardner, de 49 años, se declaró culpable de usar internet para acceder a material de abuso sexual infantil (MASI).

Baumgardner enfrenta una pena de 10 años hasta 20, en una prisión federal y una posible condena perpetua de libertad supervisada, además deberá registrarse como delincuente sexual infantil.

El Departamento de Justicia compartió que el sujeto fue condenado en 2017 por posesión de fotografías que muestran la actividad sexual de un menor. También por viajar para encontrarse con un menor para realizar una actividad ilícita y usar ilegalmente un dispositivo de comunicación bidireccional.

La audiencia de sentencia para Baumgardner está programada para el 12 de diciembre de 2025.

