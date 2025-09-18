Maribel Guardia habla sobre el bullying que sufre Ángela Aguilar

La familia Aguilar, en las últimas semanas, ha ocupado los principales titulares de la prensa debido a las diferencias y disputas que han tenido entre algunos de los integrantes, lo que quiere decir que ha sido negativo. Por ello, le preguntaron a Maribel Guardia qué piensa sobre la gran cantidad de comentarios negativos que reciben a través de las distintas plataformas.

Guardia tiene una amplia trayectoria profesional y sabe lo que es estar en el ojo mediático, donde muchos opinan sin conocer lo que realmente ocurre entre ellos más allá de lo que muestran. La actriz lamentó especialmente el caso de Ángela Aguilar por todas las opiniones que le hacen saber, y la gran mayoría de ellas no son buenas. La hija de Pepe mencionó en una ocasión que tuvo que recibir ayuda profesional.

En el caso de la esposa de Christian Nodal, muchos de los comentarios en su contra se registran por el matrimonio que tienen y por él haber abandonado el hogar que tenía con Cazzu, cuando su hija Inti tan solo tenía meses de haber nacido: “Me da mucha pena que estén tan en el ojo de la prensa y, digamos, en el caso de Ángela [Aguilar], tanto bullying que ha recibido”.

Maribel siempre ha demostrado a través de las redes sociales que es entregada al catolicismo y no pierde la fe en que la situación para ellos mejore, y por esa razón le pidió a Dios que interceda en lo que viene ocurriendo con todos. Guardia no quiso finalizar el tema sin antes agregar que a ninguna familia le gusta pasar por este tipo de circunstancias tan complejas debido al dolor que generan.

“Ojalá que Dios los bendiga de verdad, que llegue el Espíritu Santo. De verdad, es muy triste todo lo que nos está pasando a las familias por estar en esto. El dolor es genuino y el sufrimiento es genuino, y uno no desea pasar por esto como familia”, explicó.

Uno de los escándalos más recientes lo protagoniza Emiliano, el hijo mayor de Pepe, quien además, el pasado fin de semana, le envió un mensaje a su hermano Leonardo por burlarse de él durante un concierto. Sin embargo, Marcela Rubiales, quien es su tía, le pidió que deje de prestarse para una situación como esta y que, por favor, mantuviese silencio.

