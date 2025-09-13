Florinda Meza se defiende de comparaciones con Ángela Aguilar

Florinda Meza sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde terminó viviendo un incómodo momento cuando los reporteros le comenzaron a hacer preguntas sobre Ángela Aguilar, con quien se le ha comparado mucho desde el lanzamiento de “Chespirito: Sin querer queriendo”. La actriz inició aclarando que no tenía noción de la cantante y menos de lo que ocurrió con Christian Nodal.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños dejó clara su posición, dado que en muchas oportunidades la mala siempre termina siendo la mujer: “No la conozco, me acabo de enterar con Adela de eso. Yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres donde el primer enemigo de una mujer es otra mujer. Yo no sé qué pasa”.

La mexicana, reconocida por el personaje de Doña Florinda, agregó que le habían explicado que Ángela aparentemente le habría quitado la pareja sentimental a alguien que ya tenía un hogar y se molestó tras aclarar que no se trata de un accesorio que una persona toma y se lo llevan. Por ello, destacó cómo quedaba él cuando solo culpaban a Aguilar, siendo así como defendería su amor de tantos años con Roberto, quien estaba casado y tenía 6 hijos.

Meza declaró que, más allá de lo que haya ocurrido, no considera que sea correcto estar opinando de lo que hacen los demás cuando ni se conoce lo que de verdad ocurrió: “Me dijeron que le quitó el marido a alguien, pues ¿qué es, un broche para el pelo, un anillo…? ¿Y él qué? Lo que considero es que nadie se debe meter en la vida de otra persona”.

Florinda terminó molestándose cuando le nombraron a Rosita Bouchot, quien además de haber tenido una participación en “El Chavo del 8”, también llegó a mencionar que la viuda de Gómez Bolaños siempre había estado viviendo a la sombra del actor.

La actriz le comentó al reportero que esa pregunta no le parecía nada profesional, debido a que después de tanto tiempo la siguen juzgando: “Ni estoy enterada de eso, eso que estás haciendo es periodismo barato. Si tengo la sombra de mi esposo, qué suerte tengo, porque ya está muerto. Por lo menos me quedaría la sombra, pero ni siquiera estoy segura de que me quede eso; la vida se acaba”.

