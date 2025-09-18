Mujer gana su segundo premio mayor de lotería en dos meses

Una mujer del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, ha desafiado las probabilidades al llevarse dos premios mayores de lotería en un lapso de apenas dos meses.

Primero ganó $200,000 dólares en julio y ahora volvió a sorprenderse al obtener otros $10,000 dólares con un boleto diferente.

La Comisión de Lotería Educativa de Carolina del Sur informó que la ganadora, originaria de la región de Upstate, compró su más reciente boleto ganador, un ‘The Big $pin’ de $10 dólares, en la tienda Hot Spot ubicada en la calle East Poinsett Street, en la ciudad de Greer.

Al rasparlo y descubrir el premio de $10,000 dólares, su reacción fue de total incredulidad. “No puede ser”, recordó haber pensado al ver la cifra.

Su primer golpe de suerte ocurrió en julio, cuando compró un boleto ‘Ice Cold Bonus’ de $5 dólares en la gasolinera Xpress Fuel, situada sobre East Wade Hampton Boulevard, también en Greer, y ganó $200,000 dólares.

Ahora, con dos premios millonarios en tan poco tiempo, la mujer admitió sentirse más tranquila. “Estoy un poco menos estresada”, declaró la afortunada.

