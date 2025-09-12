Osmariel Villalobos preocupada por su salud tras hacerse una biopsia

La modelo venezolana Osmariel Villalobos, conocida por participar en realities shows como La Casa de los Famosos y más recientemente Miss Universe Latina, contó a sus seguidores en Instagram que está preocupada por su salud.

En un video muy personal, explicó qué fue lo que le ocurrió: “Hola, hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes. Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor, me mandaron a hacer una biopsia para descartar cáncer, la enviaron ayer y hoy y yo creo que toda esta semana estaré esperando los resultados. Tengo dolor porque si bien el procedimiento es sencillo y muy rápido, no deja de ser doloroso”.

La ex reina de belleza comentó que no ha dormido bien y que se ha sentido muy ansiosa, pero que decidió hablar de esto porque cree que en muchas ocasiones hay quienes ignoran las señales que le da su cuerpo.

“Pensamos que si no duele no es importante o pensamos que somos muy jóvenes o muy ocupadas para ir al médico, pero la verdad es que escuchar tu cuerpo, puede salvar tu vida”, afirmó.

¿Qué pasó con Osmariel Villalobos?

Su mensaje fue para hacer reflexionar a las personas de la importancia de cuidarse, pero sobre todo de ir al médico a tiempo para atender cualquier problema que se presente y así no sea luego más complejo.

“Por más pequeño que sea, revísate, hazte un chequeo”, afirmó.

Además, le envió un mensaje a quienes están en su situación, esperando un diagnóstico, pues entiende la incertidumbre que tienen.

En la publicación, varios seguidores y colegas de la venezolana le dejaron palabras de aliento para decirle que esperan que todo salga bien y que estará sana.

