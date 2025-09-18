Rumbo a Miami: Jake Paul vs. Gervonta Davis cambia de escenario

El calendario del boxeo ya tiene marcado en rojo el duelo entre Jake Paul y Gervonta Davis, una pelea que promete atraer la atención de millones de personas.

Sin embargo, en un movimiento poco común en la promoción de eventos de este calibre, los organizadores han optado por trasladar el escenario principal.

La pelea, que estaba pactada para realizarse en Atlanta, ha encontrado un nuevo hogar en la soleada Miami. Aunque no se han revelado los detalles exactos de la decisión, la elección de la ciudad de Florida, un importante centro de entretenimiento y deportes, sugiere que los promotores buscan aprovechar al máximo la energía y el atractivo global de la metrópolis.

Jake Paul. Crédito: Etienne Laurent | AP

Miami, el escenario ideal para la pelea

La mudanza de la pelea no solo es un cambio de dirección geográfica, sino también una apuesta por un ambiente que se alinea perfectamente con la magnitud del evento.

Miami, conocida por su cultura vibrante y su estatus como un imán para eventos de alto perfil, ofrece un telón de fondo ideal para la rivalidad entre Paul y Davis.

Con ambos boxeadores generando una enorme atención mediática, el cambio de sede a una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos podría servir como un catalizador para elevar aún más el interés del público.

La expectativa en torno al combate crece, y ahora, con un nuevo y deslumbrante escenario, la pelea del año está lista para robarse el show.

Sigue leyendo:

Un duelo de leyendas: Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarían en 2026

Mike Tyson confesó haber consumido fentanilo durante su carrera

Mike Tyson nombra a quien considera el boxeador más aterrador de la historia



