Liam Neeson se logró deshacer del apartamento donde vio crecer a sus hijos

A finales de julio, Liam Neeson y Pamela Anderson sorprendieron al mostrarse juntos en una premiere, pero no lo hicieron como simples compañeros. Pruebas y reportes de ‘People’, afirman que los dos actores están saliendo.

Al mismo tiempo, Neeson logró cerrar la venta de un lujoso penthouse en Nueva York que le perteneció durante años, y el cual tenía una relación muy importante con su familia. Hay que recordar que el actor quedó viudo en 2009, cuando la también actor Natasha Richardson murió.

Neeson había puesto en venta la propiedad en marzo de este año por $19.75 millones de dólares, pero finalmente la venta de la residencia en Upper West Side se cerró por $10.3 millones de dólares.

Se podía asumir que el actor decidió poner en venta el apartamento por su relación con Pamela Anderson, aunque esta no era la primera vez que intentaba deshacerse del sitio, además, no se tiene claro en qué momento comenzó la relación entre ambos.

El apartamento recién vendido está ubicado en Park Millennium y tiene una extensión de 4,524 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Para ver detalles del sitio se puede entrar a la página web de Coleman Real Estate Group, agencia que se encargó de la venta.

Según ‘New York Post’, los compradores son Martin Zetterberg y Joanmarie Zettenberg. Aunque no se conoce mucho sobre ellos, sí se sabe que podrán disfrutar de ventajas dentro y fuera del apartamento, pues el edificio ofrece portero y conserje disponible las 24 horas, gimnasio, piscina, cancha de baloncesto, entre otros.

Aunque Neeson no recibió lo que esperaba inicialmente, la cifra por la que se cerró la venta sigue estando por encima de los $3.99 millones de dólares que él pagó por el sitio en 1999, 10 años antes de la muerte de su esposa.

