¿Ya es Aaron Judge una leyenda de los Yankees?

Los números de Aaron Judge hablan por sí solos. Su poder descomunal, su liderazgo en el vestuario y la manera en que ha revivido la pasión en el Bronx lo han convertido en la cara de la organización.

No obstante, para un club con una historia tan rica como la de los Yankees, el éxito individual no siempre es suficiente para alcanzar la cima del panteón de leyendas.

El periodista Joel Sherman del New York Post, una de las voces más respetadas en la cobertura de los Yankees, ha abordado el tema, sugiriendo que, a pesar de la calidad de Judge para el Salón de la Fama, aún le falta un elemento clave para ser considerado al nivel de los más grandes de la historia del equipo.

El anillo de campeón, el eslabón perdido

Para Sherman, la diferencia entre una estrella y una leyenda en los Yankees radica en los campeonatos. Figuras como Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Derek Jeter, Whitey Ford y Mariano Rivera no solo dominaron en la temporada regular, sino que demostraron su grandeza bajo la máxima presión de la postemporada.

Según el periodista, Aaron Judge todavía no ha tenido su momento de gloria en octubre. Ha sido un bateador consistente, pero todavía no ha logrado una actuación memorable en un campeonato.

La expectativa es que, en la inminente postemporada, Judge logre lo que sus antecesores hicieron: llevar al equipo a la cima.

La presión recae sobre el capitán, quien está consciente del reto que enfrenta. Con la clasificación a los playoffs virtualmente asegurada, Judge tendrá la oportunidad de demostrar que sus increíbles récords individuales se pueden traducir en el éxito colectivo más importante.

Solo al levantar el trofeo de la Serie Mundial podrá sentarse, sin discusión, en la misma mesa que los más grandes ídolos de la historia de los Yankees.

