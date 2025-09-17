Mookie Betts apuesta por Aaron Judge para llevarse el MVP de la Liga Americana

La temporada de las Grandes Ligas está por concluir, y la gran pregunta que rodea a la Liga Americana es quién se llevará el codiciado trofeo de MVP.

Con las estadísticas de Aaron Judge y Cal Raleigh peleando por el liderato, un ex-ganador del galardón, Mookie Betts, ha ofrecido su perspectiva.

Durante su aparición en el programa de televisión MLB Tonight, Betts reconoció la impresionante labor de Raleigh, que ha superado los 50 cuadrangulares desde una posición tan exigente como la de receptor. Sin embargo, su decisión final se inclinó a favor de Judge, basándose en la influencia que tiene el capitán de los Yankees.

Aaron Judge. Crédito: Mark Stockwell | AP

Betts, quien ganó su propio premio MVP en 2018, explicó que si bien los números de Raleigh son dignos de admiración, la figura de Judge es mucho más que una estadística en el campo. “Judge no solo es un líder en el campo, sino también fuera de él. Su presencia se siente en cada rincón del equipo”, afirmó Betts.

El comentario de Mookie Betts añade un peso significativo a la discusión, ya que pone de relieve un factor que a menudo es determinante en las votaciones: el impacto global de un jugador en la dinámica de su equipo y su liderazgo.

Aunque la decisión final recaerá en los votantes, las palabras de Betts reflejan el sentimiento de muchos en el mundo del béisbol, que ven en Judge no solo a un jugador con números de MVP, sino a una figura trascendental para su franquicia.

