‘A ver hasta cuándo aguanto’: Lupillo Rivera sobre su futuro en la música

El cantante Lupillo Rivera habló de cómo se ha sentido luego de la pérdida de la capacidad auditiva de uno de sus oídos, algo que le afectaría en su carrera musical.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el ‘Toro del Corrido’ dijo: “La última y nos vamos, en mi libro hablo en gran parte de la enfermedad que tengo y sí vamos a bajarle mucho al trabajo”.

El hermano de Jenni Rivera indicó que se siente triste por lo que atraviesa y que la pérdida de audición es cada vez más intensa. “A mí me diagnosticaron con lo más grave que puede suceder, entonces vamos a ver hasta cuándo aguanto”, dijo el exparticipante de La Casa de los Famosos.

Lupillo Rivera habla de su salud

En la conversación le preguntaron sobre doña Rosa Rivera, a quien le implantaron recientemente un marcapasos. Luego de recuperarse de esta operación, Lupillo Rivera dijo acerca de su madre: “Está mejor, el otro día estuvo en un concierto mío, ya está grande mi jefa, pero ahí anda echándole ganas. Gracias a Dios ya está mejor”.

El famoso explicó que pese a esta situación, no cree que los problemas de la familia Rivera se resolverán. Esto solo ocurrirá, según dijo, cuando cada uno de los que falló identifique sus errores.

Estas declaraciones de Lupillo han traído diversas reacciones, algunos cuestionando su enfermedad y otros para darle su apoyo. “Sí, Chucho, ¿cómo no? ‘Le vas a bajar al trabajo? ¡Será porque ya no llenas lugares ya no les convienes! ¡Cuando te preguntaban que qué te pasaba decías que no tenías porque dar explicaciones!”.

Otro fanático escribió en el canal de YouTube de Ventaneando: “Te queremos, Lupillo”.

La enfermedad del artista se conoció poco después de que decidiera abandonar La Casa de los Famosos All-Stars, debido a que le empezaron las afecciones. Su salida fue bastante mediática, ya que hubo quienes especularon con que no quiso estar más en el proyecto por temor a más críticas, pero también algunos seguidores lo defendieron y se solidarizaron con él.

