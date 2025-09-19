Arrestan al hijo de “Rampage” Jackson por brutal ataque a un luchador profesional

Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson, fue arrestado en Los Ángeles por un delito grave de agresión tras protagonizar un violento ataque contra el luchador profesional Stuart Smith, conocido en el ring como Syko Stu.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Jackson, de 25 años, fue detenido y fichado el jueves por la mañana. Actualmente permanece bajo custodia con una fianza fijada en $50,000. Las autoridades no han revelado más detalles del caso.

El incidente ocurrió hace casi un mes en la Academia de Lucha Libre KnokX, ubicada en Sun Valley, Los Ángeles. Imágenes transmitidas en directo mostraron a Jackson ingresando al ring, azotando a Smith contra la lona y golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Otros luchadores intervinieron para detener la agresión, tras lo cual Jackson abandonó el lugar.

Smith fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos. El 31 de agosto recibió el alta médica.

La repercusión del caso llevó a Quinton “Rampage” Jackson a pronunciarse públicamente. En entrevista con The Ariel Helwani Show, el excampeón de UFC condenó el accionar de su hijo: “Creo que debería pasar un tiempo en prisión. Haga un poco de servicio comunitario, asista a clases de control de la ira y reciba terapia”, expresó.

