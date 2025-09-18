Pelea entre David Benavídez y Terence Crawford queda descartada

Después de la victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas el pasado 13 de septiembre han comenzado a circular rumores sobre un posible enfrentamiento contra David Benavídez para exponer su nuevo título indiscutido de los pesos súper medianos. Sin embargo, el propio padre y entrenador del campeón mexicano, José Benavídez Sr., pidió a los fanáticos mantener los pies en la tierra y entender que no existen posibilidades para este duelo.

Estas declaraciones las realizó Benavídez Sr. durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde detalló que por el momento no existe ningún tipo de conversación sobre este hecho y recordó que Turki Al-Alshikh, figura clave en la organización de grandes eventos de boxeo, preguntó en sus redes sociales si Benavidez todavía podría marcar las 168 libras para enfrentar a Crawford; ante este hecho el entrenador del estadounidense, Brian “BoMac” McIntyre, descartó cualquier posibilidad al no estar interesados de pelear contra él.

“Entonces para qué nos vamos a hacer ilusiones, cuando también tenemos un compromiso ya en puerta. Entonces mejor hay que ganar esta pelea primero (con Anthony Yarde) y no adelantarnos o no pensar nada de eso en estos momentos”, expresó Benavídez Sr.

Ese compromiso al que hace referencia se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en Arabia Saudita, donde David Benavídez pondrá en juego sus títulos de semipesado frente a Anthony Yarde. Mientras tanto, Crawford aprovechará para descansar y definir los siguientes pasos en su carrera.

“Nosotros estamos enfocados en esta pelea, primeramente Dios que todo salga bien, que no haya cortadas ni lesiones, y al final del día nosotros queremos darle a la gente lo que quieran ver. Y si ellos quieren ver una pelea contra Terence Crawford, vamos primero a atender este compromiso que tenemos el 22 lucir espectacular y de ahí veremos”, agregó el entrenador del Monstruo Mexicano.

En caso de que llegara a concretarse, advierte que sería un escenario muy distinto al combate de Crawford contra el Canelo; asegura que Benavídez cuenta con ventajas físicas y deportivas que lo convertirían en un rival más complicado, como una mayor estatura, más poder en los golpes, juventud y volumen de ataque.

“En estos momentos estamos bien enfocados en la pelea (con Yarde), pero David nunca tuvo problemas para dar las 168. En primer lugar en estos momentos creo que a BoMac le preguntaron si quería la pelea con Benavidez y dijo que no, para nada. Entonces yo quisiera mejor ver cómo se mira en esta pelea y ya de ahí ver lo que diga Turki. Estamos muy contentos con PBC, con Turki por la oportunidad, pero yo creo que todo es posible. Como te digo, es una pelea buenísima, es una pelea donde David estaría súper grande para Crawford y creo yo que serían muy diferentes las cosas (a lo visto entre Crawford y Canelo)”, concluyó Benavídez en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Dinamita Márquez lanza dura crítica contra Canelo tras su derrota

–Desde el PSG aseguran que Dembelé debe ganar el Balón de Oro

–México confirma amistoso con Paraguay en fecha FIFA de noviembre