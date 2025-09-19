Ex del hijo mayor de Pepe Aguilar le daba dinero para sus hijas

Jeanette Sauceda, expareja de Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, ofreció una entrevista exclusiva al programa ¡Siéntese quien pueda!, donde compartió detalles de lo que vivieron durante el tiempo que estuvieron juntos, declaraciones que causaron revuelo debido a todo lo que se ha venido diciendo de él en las últimas semanas por las diferencias con su padre.

La exnovia de Emiliano mencionó que él no tenía un empleo para poder costear a sus hijas, por lo cual ella se vio en la obligación de pedirle ayuda económica a su progenitora para dársela a él y así pudiera enviar a sus pequeñas, aunque nunca tuvo claro de dónde salía dicha colaboración: “No trabajaba. Mi mamá me decía: ‘Ten, agarra estos cien y nada más dáselos’. Y él no sabe eso, que el dinero que le daba era de mi mamá”.

Sauceda, durante las declaraciones ofrecidas al espacio de entretenimiento, dijo que Emiliano no llegó a expresarse de manera respetuosa sobre la madre de sus hijas, ya que aparentemente ella habría atentado contra la vida de él en diversas oportunidades, según le comentó él a ella: “Me hablaba bien feo de ella: que estaba loca, que era psicópata, que lo trató de acuchillar”.

Pese a la compleja situación que vivieron cuando estaban juntos, dejó claro que bajo ninguna circunstancia él la golpeó. Aunque hubo momentos no tan agradables, explicó que las cosas no llegaron a pasar más allá de fuertes discusiones, y una de ellas fue producto de una salida que ella hizo para ingerir licor, y Emiliano le hizo un reclamo por no estar de acuerdo, pero ella se defendió dado que aparentemente él tendría sus vicios.

“Nomás de palabras (me llegó a violentar). Se llegó a enojar porque yo estaba tomando una cerveza. Le dije: ‘Tú fumas y no te digo nada'”, contó en el programa de entretenimiento de Univision.

Aguilar no estuvo de acuerdo cuando ella hizo público que tuvieron una relación sentimental, razón por la que él le mencionó que seguramente después de eso le iba a perjudicar su trayectoria profesional. Después de haber usado las redes sociales para el anuncio, su comentario habría sido: “Me dijo: ‘Me vas a arruinar la carrera. Te voy a ventilar'”.

