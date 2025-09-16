Emiliano Aguilar se defiende tras críticas de la hermana de Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, vuelve a ocupar los principales titulares del mundo del entretenimiento, dado que la tensión entre él y sus parientes ha empeorado con el transcurrir de los días. Y es que su hermano Leonardo, durante un show el pasado sábado, se burló de él, y su tía Marcela Rubiales le envió un contundente mensaje luego del video que subió a las redes sociales.

“Te la dejé pasar una vez, pero ya te metiste más a fondo de algo que no sabes, así que ya cállate, que ya está vieja, no le vaya a dar algo, síguele para que saquen tus trapitos también @marcelarubiales (tú tiraste la primera piedra, acuérdate). Es increíble que toda la brava familia esté contra mí. Pues aquí andamos firmes”, le dijo Emiliano a la hermana de Pepe Aguilar.

El hijo mayor de Pepe, en el video que compartió, no entiende la razón por la cual su tía Marcela ha opinado por segunda ocasión sobre lo que ocurre, dado que explicó que ha sido poco el tiempo que han tenido de conversación a lo largo de su vida. Por ello, Emiliano explicó que se siente cansado de lo que viene ocurriendo con él.

“Creo que he hablado contigo 40 minutos en toda mi vida. Todas las familias tienen una tía metiche, y esta es esa tía. La neta, ya estoy harto. Tía, te esperan en Guanajuato, mi querida momia. Aquí andamos, a la mera orden, tampoco me voy a dejar”, dijo.

Fue en una publicación de Instagram donde Rubiales le dejó un extenso mensaje, recomendándole que lo mejor en este tipo de circunstancias es mantenerse en silencio y no seguir hablando en las redes sociales de su familia, al tiempo que le dijo que le generaba dolor que fuera de esa manera, y añadió que su hermano Leonardo jamás llegará a los golpes con él.

“Deja la amargura y el resentimiento que tienes, ya cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo, no por ellos, no por el morbo, no por el odio, y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así, me duele mucho. Leonardo no es cobarde, pero no se va a agarrar a trancazos contigo; es un buen muchacho, buen hijo”, mencionó.

