Emiliano Aguilar revela la razón de su distanciamiento con Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar, en los últimos días, se ha mostrado muy sincero sobre cuál es la realidad por la cual no trata a algunos integrantes de su familia desde hace tanto tiempo. En esta ocasión, se trata de la presunta causa por la cual no le habla a su papá, Pepe Aguilar, desde hace tres años y medio, según reveló en un video que compartió en varias redes sociales.

El hijo mayor de Pepe mencionó que siempre el primogénito va a necesitar del cariño de su progenitor, sin importar lo que haya hecho en el pasado o cuán fuerte intente parecer la persona: “Por más cosas malas que he hecho en la vida, o por más rudo que quisiera aparentar ser, siempre un niño o un vato quiere el amor de su padre. Siempre”.

A través del video, explicó que durante un tiempo estuvo trabajando en Estados Unidos en espacios de construcción, así como en plomería, y de manera constante aprovechaba para enviarle fotos a su padre de lo que hacía. Sin embargo, dijo que no era lo único, porque también se dedicaba a pedirle la bendición y a expresarle su cariño, pero la decepción de Emiliano se registró al ver que no recibía respuesta de Pepe.

“Yo hace mucho trabajaba en construcción y en plomería, hace mucho. Todo (el dinero) que hacía en plomería se lo mandaba a mi padre, siempre. Es más, todas las mañanas y todas las noches le mandaba (mensajes diciendo): ‘Buenos días, ‘apá, te quiero mucho. Buenas noches, ‘apá, te quiero mucho’. (Y él) nunca me contestaba. De vez en cuando, cada semana y media, dos semanas”, dijo.

Emiliano mencionó que, después de tanto insistir, decidió no continuar escribiéndole, ya que no recibía una respuesta de su parte de ningún tipo. Por ello, prefirió enfocarse en la familia que ya tiene, en vez de continuar insistiendo en alguien que no le quería decir nada. Pero antes de finalizar, aceptó que es una situación que le afecta emocionalmente.

“Entonces dije: ‘¿sabes qué? Mejor ya no le voy a decir nada. Porque es mucho mejor para mí estar mentalmente bien, que ya tengo mi familia. (Seguir) mandándole mensajes y que no me conteste; la neta, si duele. Sí duele esa madre gachamente“, manifestó.

