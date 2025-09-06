Emiliano Aguilar sobre la esposa de Pepe Aguilar: “Nunca tuvimos acercamiento”

Emiliano Aguilar expresó su disgusto con Aneliz, esposa de Pepe Aguilar, ya que ella, en días anteriores, compartió el post del perro de la familia burlándose de él, dado que hicieron un momento donde se ve al pug y, al fondo, la piscina donde él de forma constante graba videos que comparte en sus redes sociales.

Pepe tuvo 4 hijos, pero Emiliano es el mayor y el único que no tuvo con Aneliz, y durante una conversación en exclusiva con Javier Ceriani, reveló que ellos jamás tuvieron cercanía, aunque tampoco explicó la razón del distanciamiento entre ellos. Sin embargo, destacó que tampoco su rol de madrastra le hizo falta, ya que siempre ha contado con Carmen Treviño, su mamá.

“Yo, con ella… nunca tuvimos un acercamiento, así que se pueda decir: ‘No, aquí andamos (para lo que sea) y todo eso’. No, porque, al final de cuentas, yo tengo a mi mamá, pero, cuando subió esa foto, que la reposteó, dije: ‘¿Qué onda con eso?’ Yo nunca les he dicho nada así, de que son perros y me ponen a mí como un perro”, dijo.

El hijo mayor de Pepe estalló cuando vio que Aneliz tenía esa publicación en su cuenta de Instagram, razón que lo hizo crear un fotomontaje de una postal familiar, pero todos con la misma cara, es decir, la del pug, tal y como estaban haciendo referencia a él: “Cuando vi que la esposa de mi papá había puesto en su historia eso, dije: ‘No, pues sobres’. Dije: ‘¿Quieren subir fotos? Pues yo también'”.

Sobre la relación de Emiliano y Pepe, él dijo que en muchas ocasiones salen a relucir videos o entrevistas que son muy viejas, y algunos destacan que se ven bien contentos, sin considerar el tiempo que habría transcurrido desde entonces. Por ello, no finalizó la entrevista sin antes explicar que ya son 3 años los que llevan sin tratarse.

“El hubiera no existe. Sacan videos de 7 años y dicen: ‘Mira cómo estaba feliz este Emiliano’. Eso es de 7 años. No es como si todo todo va a seguir bien después de 7 años. El hubiera no existe. Todo lo que está pasando está gacho… toda la familia atacándome. Llevo 3 años y medio sin hablar con mi papá“, dijo.

