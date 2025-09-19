Florinda Meza habla de su documental: ‘No es destructivo como la serie de Chespirito’

La actriz mexicana Florinda Meza fue la invitada especial de este viernes en el programa Hoy Día, que estuvo ambientado como la vecindad del Chavo del 8.

Su visita al show matutino de Telemundo fue una oportunidad para hablar de varios momentos de su vida y también para que diera detalles del documental que prepara, el cual ha sido considerado por muchos como una respuesta a la serie de ‘Chespirito: sin querer queriendo’, en la que su imagen no resultó muy favorecida.

“Yo no lo preparé ni soy la productora. Es un chico muy inteligente, talentoso, pero sobre todo, lo que más se necesita en esta producción, muy entusiasta y tenaz. Hace cinco años me hizo la primera entrevista, dos años después otra parte, conforme tenía dinero porque ni siquiera vivía en la Ciudad de México”, comentó.

Luego, indicó que el material no es “destructivo como la serie”, sino que servirá de inspiración para la gente, ya que contará la carrera de obstáculos que asegura enfrentó para llegar a la fama.

Con esto, la artista destacó que no planea vengarse de la historia contada en Chespirito: sin querer queriendo, en donde dejan ver que influyó en el fin del primer matrimonio de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza habla de su amor hacia Chespirito

Esta conversación también sirvió para que la actriz mexicana diera detalles de su relación con el recordado humorista y escritor.

“Era un gran líder en su grupo porque además lo hacía con indulgencia y tolerancia, hay muchos egos en el medio y él era una persona sencilla que sabía manejar los egos de todos”, afirmó.

Además, explicó que la inteligencia del intérprete del Chapulín Colorado fue algo que la atrapó como mujer y le ayudó a proyectarse a su lado.

Florinda Meza ha sido blanco de duras críticas recientemente por la historia que cuentan en la serie inspirada en la celebridad mexicana, pero no hay declaración en la que no asegure que esa producción está basada en mentiras y que no solo han afectado su reputación sino también la del artista.

Sigue leyendo: