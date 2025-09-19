Martin Scorsese se prepara para dirigir una nueva película

Martin Scorsese tiene 82 años y una sólida carrera como cineasta, pero aún no tienen intensión de retirarse. Recientemente, se ha confirmado que se encuentra en negociaciones para comenzar a desarrollar ‘What Happens At Night’, adaptación de la novela de Peter Cameron.

Según ‘Deadline’, el cineasta está esperando que se cierre la negociación de financiación y producción entre Apple Original Films y Studiocanal. Lo que se quiere es que las grabaciones comiencen en enero del 2026.

Hay que recordar que en 2023 Studiocanal compró los derechos de ‘What Happens At Night’, publicada por Peter Cameron en 2020. Ese mismo año, Scorsese estrenó ‘Killers of the Flower Moon’, por lo que su intención en el momento era solo producir la adaptación de la novela de Cameron, pero ahora sus planes cambiaron.

Como es de esperarse, la producción reunirá un equipo y elenco de alto perfil, pues el elenco será liderado por los también ganadores del premio Oscar, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

DiCaprio y Lawrence se encargarían de dar vida a al matrimonio en el que se centra ‘What Happens At Night’. La historia parte del viaje que la pareja hace a un pequeño pueblo europeo para adoptar un bebé. Los personajes que se van encontrando en el pueble les hace cuestionarse a ellos mismos sobre lo que saben y sobre su relación.

Por ahora, no se ha confirmado quiénes completarán el elenco.

Esta será la primera producción de Scorsese tras estrenar ‘Killers of the Flower Moon’. Pero, Lawrence y DiCaprio entrarán en el proyecto solo poco después de estrenar ‘Die, My Love’ (dirigida por Lynne Ramsay) y ‘One Battle After Another’ (dirida por Paul Thomas Anderson), respectivamente.

Sigue leyendo:

• Prime Video y Jenny Han confirman la película de ‘The Summer I Turned Pretty’

• Demi Lovato confirma que se está trabajando en ‘Camp Rock 3’ para Disney+

• James Cameron confiesa que le está costando terminar el guion de ‘Terminator 7’