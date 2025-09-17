Demi Lovato confirma que se está trabajando en ‘Camp Rock 3’ para Disney+

En 2008, Disney estrenó ‘Camp Rock’, la película, protagonizada por Demi Lovato y los Jonas Brothers, se convirtió en una de las más importantes para una generación. En 2010, estrenó ‘Camp Rock 2: The Final Jam’ y ahora, 15 años después, se ha confirmado que se está trabajando en su tercera parte.

Tras muchos rumores, Lovato confirmó la información a través de sus historias de Instagram. Escribió: “Buena suerte a esta próxima clase de campistas”.

La confirmación llegó luego de muchos rumores. Crédito: Cortesía

La película estrenará en Disney+, aunque por los momentos no se tiene demasiada información sobre la producción. Lo único que es seguro es que Joe, Kevin y Nick volverán a interpretar a los hermanos Gray, al mismo tiempo que serán productores ejecutivos junto con Lovato.

Antes de que Lovato confirmara en sus historias de Instagram, los Jonas Brothers subieron un video a su cuenta de Instagram en las que se les ve en un campamento, lo que quiere decir que las grabaciones ya deben haber empezado.

La tercera parte de ‘Camp Rock’ se ha comenzado a producir al mismo tiempo que los Jonas están celebrando sus 20 años de carrera con una gira que han titulado ‘Jonas20: Greetings From Your Hometown Tour’.

Hace unas semanas, en el primero de los shows de la gira, la banda sorprendió a todos al subir al escenario a Demi Lovato y cantaron juntos dos de los éxitos de ‘Camp Rock’.

