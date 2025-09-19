¿Qué hacer con el caldo sobrante? 4 trucos para transformarlo

Con la llegada del otoño, comienza la temporada de las comidas reconfortantes, como guisos y sopas. Pero, ¿qué hacer cuando sobra caldo de res o un guiso? En esta entrega mostramos cuatro formas prácticas de darles una segunda oportunidad, convirtiéndolos en el ingrediente central de otras recetas.

Los alimentos sobrantes son un tesoro en la cocina, ya que se pueden utilizar con creatividad para aportar mayor sabor a nuevas recetas. Ese caldo de res que sobró puede ser la base para una sopa de tortellini, un desayuno reconfortante y muchas recetas más.

El caldo de res está repleto de sabor, y hay muchas maneras de usarlo para intensificar los sabores de otras sopas, salas y más.

Cuáles son las ventajas de reusar el caldo de carne

Usar el caldo de carne para otras recetas tiene algunos beneficios que recoge Tasting Table en cuanto a sabor, textura y consistencia de los platillos.

Mejora el sabor: Usar el caldo de carne para preparar la salsa de la pasta puede aumentar un sabor más profundo y rico.

Usar el caldo de carne para preparar la salsa de la pasta puede aumentar un sabor más profundo y rico. Da más consistencia: El caldo de carne puede ser útil para una salsa que se seca mientras se cocina, para darle fluidez y una mejor consistencia.

El caldo de carne puede ser útil para una salsa que se seca mientras se cocina, para darle fluidez y una mejor consistencia. Ingrediente versátil: El caldo de carne es una base sabrosa para recetas, como para hervir la pasta y lograr un sabor más intenso.

Cómo aprovechar el caldo de res sobrante en otras recetas

El caldo de res que sobra de una comida puede ser un tesoro en tu cocina. Le puedes sacar provecho usándolo como ingrediente estrella de otros platos. A continuación, cuatro ideas prácticas para darle una segunda vida.

1. Prepara una sopa rápida de tortellini

El caldo de res es el ingrediente que ayudará a darle un mejor sabor a la sopa de tortellini. Este platillo es sencillo de preparar, por lo que una de las claves está en elegir tortellini de buena calidad.

Esta receta se prepara en dos pasos, solo debes hervirlos a fuego lento en el caldo hasta que estén cocidos. En pocos minutos, estarán listos con solo dos ingredientes. Esta sopa es versátil y se puede personalizar con otros ingredientes como maíz, brócoli, queso parmesano rallado o salchichas.

2. Prepara una salsa Gravy

El caldo de res es el ingrediente ideal para preparar la salsa gravy, que es la salsa perfecta para acompañar carnes asadas, puré de papas o pavo.

La receta es muy sencilla, solo debes usar un poco de caldo de res sobrante, harina y mantequilla. Lo primero que se debe hacer es agregar mantequilla y harina en una sartén. Mezcla bien y luego incorpora el caldo poco a poco. Esta salsa puede aumentar el sabor añadiendo salsa de soya, salsa Worcestershire o cualquier otra de acuerdo con las preferencias. Se cocina a fuego lento.

3. Cocina tu risotto

El risotto es un plato gustoso, elegante y sencillo de preparar. Para un risotto cremoso se sustituye el agua por caldo de res.

Añadir caldo de res al risotto le da una textura cremosa por lo que se debe agregar de a poco. Otros ingredientes que combina con la carne que se pueden añadir son las setas porcini o almejas y tocino. El caldo de res es ideal para sustituir el agua, el cado de pollo o vegetales que se acostumbra usar en la receta.

4. Caldo reconfortante

El caldo de res es rico en proteínas y nutrientes, por lo que es una opción ideal para el desayuno, para comenzar la ingesta de alimentos luego de un ayuno prolongado a como un snack saludable. Los caldos y sopas son bebidas reconfortantes que dan sensación de llenura con un alto aporte de nutrientes.

Agregar especias, ajo o alguna salsa puede darle un aroma diferente o un extra de sabor y en poco tiempo tendrás una bebida nutritiva. El caldo se puede congelar en porciones para consumirlo en el momento que se desee.

