Raphael ofrece su primer concierto tras diagnóstico de linfoma cerebral

El cantante Raphael volvió a los escenarios luego de meses de tratamiento por un linfoma cerebral diagnosticado en diciembre de 2024. El famoso artista retoma sus compromisos profesionales en el Teatro Romano de Mérida, España, con el inicio de su gira ‘Raphaelísimo.

Este concierto marca el inicio de su gira nacional pero a la vez forma parte del Stone & Music Festival. Raphael regresa A los escenarios con un show en el que hará un recorrido por sus más grandes éxitos y además con un profundo agradecimiento por la posibilidad de seguir haciendo música .

En una entrevista con El Mundo publicada un día antes del concierto, el cantante aseguró que todavía le falta mucho por hacer en su carrera a sus 82 años.

“Yo no puedo pensar que ya lo he hecho todo aunque sea verdad. Porque mi carrera no ha terminado. Yo no me voy a ir todavía“, ha sentenciado él mismo en una entrevista con El Mundo.

Raphael dijo a Vanitatis que ha compaginado de manera estricta sus tratamientos médicos con sus ensayos. “He sido un buen enfermo y sigo a rajatabla sus indicaciones”, ha asegurado.

Sin duda, el hecho de que Raphael vuelva a los escenarios tras padecer un grave problema en su salud es una noticia que emociona a sus más fieles seguidores.

Hace meses no se sabía qué iba a ocurrir con la salud de Raphael luego de que tuvo que ser internado de emergencia. En diciembre de 2024, Raphael se encontraba grabando un programa especial para Navidad de La Revuelta cuando tuvo que ser trasladado en ambulancia desde el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid hasta un centro de salud. Luego fue trasladado hasta el Hospital Universitario 12 de Octubre. Tras varias pruebas y análisis, le dieron el diagnóstico definitivo de linfoma cerebral.

Aunque el diagnóstico puede ser aterrador, Raphael decidió enfrentarlo y además superar esta enfermedad. “No soy especialmente valiente, pero cuando algo así llega, no hay más remedio que enfrentarlo”, explicaba al diario El Mundo.

Fue el pasado 23 de abril cuando el cantante anunció a sus fans que retomará su agenda el domingo 15 de junio y adelantó que se encuentra muy bien de salud. “Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, dijo el cantante en su comunicado.

