Toyota y Hyundai retiran más de 1.1 millones de vehículos en EE.U. por graves riesgos de seguridad

Las armadoras asiáticas, Toyota y Hyundai, anunciaron el retiro de mercado de más de 1.1 millones de vehículos en EE.UU. por fallas críticas en sus cinturones de seguridad y pantallas de instrumentos que podrían comprometer la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con un reporte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA en inglés), emitido este jueves, Toyota llamará a revisión 591,377 automóviles que tienen riesgo de fallas en su pantalla del panel de instrumentos por lo que el vehículo podría no ofrecerle al conductor alguna falla crítica, como la velocidad del vehículo, el sistema de frenos y las luces de advertencia de presión de los neumáticos, que podrían derivar en accidente y lesiones.

¿Cuáles son las fallas y los vehículos afectados por Toyota?

Los modelos incluidos en el retiro de Toyota son: Venza, RAV 4 Prime, RAV 4, GR Corolla y Crown 2023-2024; Lexus TX y LS y Toyota Tacoma y Grand Highlander 2024-2025; Lexus RX, Toyota Crown Signia, Camry, RAV 4 híbrido enchufable y 4 Runner 2025.

En la revisión, los concesionarios actualizarán el software del panel de instrumentos de los vehículos híbridos no enchufables de forma gratuita. Mientras que los híbridos enchufables tendrán que recibir un remplazo de la pantalla del panel o actualizarán el software, también de forma gratuita.

La armadora indicó que, la pantalla de 12.3 pulgadas podría no encenderse al arrancar el vehículo o apagarse inesperadamente durante el trayecto. Los clientes con vehículos afectados recibirán una notificación a mediados de noviembre.

El nuevo Lexus RZ 300e no solo es eficiente: es puro diseño, silencio y sofisticación sobre ruedas. Te contamos por qué este SUV eléctrico es uno de los más deseados de 2025. pic.twitter.com/OucZgWrjad — MUY Interesante (@muyinteresante) August 5, 2025

Adicionalmente, Toyota retiró 95,000 vehículos eléctricos, entre ellos los modelos Toyota bZ4X (41,500 unidades), Lexus RZ (20,501 unidades) y Subaru Solterras (32, 320) modelos 2023-25, por problemas con un desempañador que podría comprometer la visibilidad y la seguridad del conductor. Todos estos modelos fueron fabricados sobre la misma plataforma y se seguirán produciendo hasta mediados de junio.

¿Cuáles son las fallas y los vehículos afectados por Hyundai?

Hyundai, por su parte llamó a revisión 568,580 vehículos de su modelo SUV Palisade por fallas en las hebillas del cinturón de seguridad al momento de sujetar al pasajero durante un choque, poniéndolo en grave riesgo de lesiones en caso de colisión.

Hasta que se solucione el problema, la armadora coreana recomendó a los pasajeros que introduzcan el cinturón firmemente en la hebilla con un movimiento rápido y directo, tirando del cinturón para asegurar que esté completamente abrochado. Una vez en la revisión, los concesionarios inspeccionarán y reemplazarán las hebillas del cinturón de seguridad, de forma gratuita.

Para verificar si su vehículo está involucrado en un retiro del mercado, visita Toyota.com/recall o NHTSA.gov/recalls e ingresa el Número de Identificación Vehicular (VIN) o la información de la placa.

Los clientes también pueden comunicarse con la línea directa de atención al cliente de Toyota al 1-800-331-4331. Los números de Toyota para este retiro son 25TB08 y 25TA08. Los números de Lexus para este retiro son 25LB05 y 25LA05. El número de Hyundai para este retiro es el 283.

Sigue leyendo:

– Investigan a más de 174,000 Tesla Model Y por problema grave de seguridad a pasajeros

– Ford retira otro millón de autos por problema con cámara trasera que puede causar accidentes

– Cómo proteger a tu auto contra robos este verano