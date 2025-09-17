Investigan a más de 174,000 Tesla Model Y por problema grave de seguridad a pasajeros

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA en inglés) inició una investigación sobre 174,290 vehículos Tesla Model Y modelo 2021 por fallas graves en las manijas electrónicas de las puertas, que han obligado a algunos padres a romper ventanas en intentos desesperados para rescatar a sus hijos atrapados en el interior, lo cual ha desatado un nuevo debate sobre la seguridad del vehículo de lujo.

Este martes, la NHTSA informó que cuenta con informes sobre que las manijas electrónicas pueden volverse inoperantes. El reporte señala testimonios de al menos nueve fallas graves en la operación de estos dispositivos, luego que los padres habían quedado inoperantes incluso cuando los padres salían del vehículo para sacar a un niño o colocar a un niño en el asiento trasero, antes de comenzar un viaje.

En esos informes, los padres no pudieron volver a abrir una puerta para volver a ingresar al vehículo y en cuatro casos los padres tuvieron que romper una ventana para volver a entrar o rescatar a sus hijos.

Esta evaluación preliminar es el primer paso antes de que la agencia decida solicitar el retiro de los vehículos si cree que representan un riesgo irrazonable para la seguridad. Si bien la agencia explicó que los vehículos de la armadora de Elon Musk tienen mecanismos de apertura manual de puertas desde el interior, pero es posible que los niños no puedan acceder ni operar dichos mecanismos incluso si el conductor del vehículo está al tanto de ellos.

La falla, de acuerdo con la revisión inicial sugiere que la falla parece detonarse cuando las cerraduras electrónicas de las puertas reciben voltaje insuficiente del vehículo.

La agencia dijo que las facturas de reparación señalan el reemplazo de la batería de bajo voltaje del vehículo después de los incidentes, pero ningún propietario dijo haber sido advertido por e bajo voltaje de las baterías antes de que fallaran las manijas de las puertas exteriores.

En caso de que la falla sea generalizada, la NHTSA podría justificar la llamada a revisión de los vehículos para reparar la falla y, en un caso grave, retirarlos del mercado. Sin embargo, el reporte no informa sobre lesiones o accidentes relacionados con el mal funcionamiento de las manijas.

Este modelo se caracteriza por usar manijas electrónicas diseñadas para presentarse automáticamente o funcionar a través de la interfaz de pantalla táctil del vehículo.

Un duro golpe para uno de los autos Tesla más populares del mercado

El Model Y de Tesla, es uno de los vehículos eléctricos más populares de la compañía, en medio de una crisis financiera que ha afectado a la armadora por las bajas ventas de otros modelos, por lo que en caso de que la falla sea generalizada podría afectar aún más los resultados de la empresa en 2025.

El Model Y ha tenido una gran aceptación en China donde los plazos de entrega están rezagados porque la fábrica de Shanghái no puede cubrir la alta demanda generada con una venta de más de 120,000 unidades en unos cuantos días.

Para el mercado chino, apenas el 20 de agosto Tesla anunció una serie de adaptaciones especiales, específicamente más espacio para colocar seis asientos traseros para adultos y una distancia entre ejes ampliada. Aunque tras las primeras pruebas, algunos críticos aseguraron que la tercera fila de asientos no es cómoda, pues se siente como “viajar en un descapotable”.

Su precio de venta, de casi $48,000 dólares, lo coloca en el segmento de lujo, sobre todo considerando el mercado chino. Sin embargo, las ventas han sido todo un éxito, ya que además de las 120,000 unidades, también toda la producción programada para los meses de septiembre y octubre ya está cubierta y las próximas entregas disponibles serán hasta el mes de noviembre, pero la demanda promedio es de unas 10,000 reservas por día.

El Model Y, tras su renovación de principios de este año vendió 48,000 unidades en agosto, lo que significa que casi ha triplicado las ventas con la adecuación de seis asientos traseros y espacio extendido.

