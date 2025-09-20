Ana Bárbara revela cómo enfrenta las dificultades familiares

Ana Bárbara ha tenido inconvenientes con varios integrantes de su familia. Por ello, durante un encuentro con los medios de comunicación, se sinceró sobre lo que hace para poder sobrellevar este tipo de situaciones tan complejas que, sin duda alguna, más allá de ser una figura que pertenece al mundo del entretenimiento, también se ve afectada. Una de las formas de seguir en pie es gracias a su pareja sentimental, Ángel Muñoz.

“Lo único que les puedo decir es que todos tenemos diferencias y que, de repente, cuando las personas que tú amas profundamente están defendiendo lo indefendible, y además están inventando por lo que traigan en el alma, es muy desafortunado y muy triste”, detalló frente a la prensa.

La cantante aprovechó para aclarar que, en ocasiones, ni siquiera se ven afectadas por personas externas, sino por algunos parientes, y es una circunstancia que termina teniendo mayor impacto en su vida: “Porque, aunque nos vean como artistas en el escenario, muchas veces somos víctimas de personas que amamos”.

La artista también expresó que busca ayuda profesional para poder seguir en pie frente a las adversidades que se le presentan día tras día. Además, cuenta con un factor muy importante: el amor sincero de sus parientes más cercanos, y qué mejor que el apoyo y consideración de Ángel y también de sus hijos.

“Con terapias, soy la mejor de las clientas de mi loquero; con terapias, con ayuda espiritual, con mucho amor en el alma, amor propio en las personas que trabajan en la conciencia más elevada como yo, que estoy trabajando con mis hijos, con mi marido, porque también nos ha llovido y justamente por eso”, añadió.

Sin embargo, las situaciones difíciles no terminan ahí, dado que Ana Bárbara destacó que, aun cuando ella no está bien, se ha visto en la obligación de tener que ayudar a terceros por la misma sangre que llevan, ya que muchas personas no pueden enfrentar sus batallas solas: “De repente uno tiene familiares que no están bien, que tienen problemas emocionales y que los tienen que atender”, dijo.

Sigue leyendo:

· Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y pide un alto al ‘hate’

· Ana Bárbara habló de José Manuel Figueroa y evita los rumores de agresión

· Hijo de Mariana Levy admite que intentó vender información sobre Ana Bárbara “para comer”