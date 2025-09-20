Camilo y Evaluna Montaner revelan el significado detrás de sus tatuajes

Camilo y Evaluna Montaner quisieron comentar la razón por la cual se realizaron ciertos tatuajes. Ambos compartieron que les parece una manera de expresarse bastante agradable e interesante, ya que a través de una imagen están llevando con cada uno de ellos una historia que los remonta al tiempo de algo que seguramente pudo haber sido especial.

“Era súper importante dejar el recuerdo de la casa de mi abuelo, y el primer tatuaje que me hice fue compartido por varias personas de mi familia. La casa de mis abuelos en Caracas era un lugar de reunión donde siempre nos juntábamos con toda la familia. Eso duró hasta que mi abuelo se fue al cielo; entonces quería mantener ese ritual”, detalló la hija de Ricardo Montaner sobre el significado que tiene esa parte tan importante que marcó en su piel.

En el caso del cantante colombiano, él tiene una historia con un tatuaje desde hace más de 15 años, y se trata de un viaje que él en algún momento realizó con la naturaleza. Al compartir con los indígenas, ellos le enseñaron la real importancia que tenía este tattoo, y además fue en un momento de una fecha bastante especial, como son las fiestas de diciembre, que normalmente se pasan con la familia.

“Mi atrapasueños, en el 2008 estuve en la selva amazónica con una comunidad indígena, pasando Navidad con ellos, y me enseñaron la importancia de la intención con la que uno hace un atrapasueños, como proteger el sueño de los hijos. Me recordó la intención con la que uno hace las cosas”, explicó durante la grabación del video.

La pareja de esposos aprovechó para comentar que tienen un tatuaje en común que se realizaron de una manera bastante especial, y así fue como ellos decidieron mantener el dedo del anillo de ellos en su cuerpo, por lo que tiene un significado bastante valioso. Ellos, en el mes de febrero, estarán celebrando sus 5 años de casados y con dos niñas, que son Índigo y Amaranto.

“Este es ‘sí, acepto’ en inglés, en código morse. Camilo y yo lo tenemos tatuado en el dedo del anillo porque queríamos llevar tatuado en la piel nuestro matrimonio”, mencionaron a sus fanáticos.

