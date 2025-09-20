La Casa Blanca rechaza haber presionado para la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

La Casa Blanca negó este sábado cualquier participación en la cancelación del programa del comediante Jimmy Kimmel, suspendido tras sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

“La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump no ejerció ninguna presión”, declaró la portavoz Karoline Leavitt en una entrevista con Fox News.

Leavitt explicó que se encontraba junto al mandatario durante la visita de Estado al Reino Unido, cuando le informó personalmente de la noticia, ya que Trump desconocía lo ocurrido.

El lunes por la noche, Kimmel criticó la reacción de sectores conservadores al crimen. Señaló que “la pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos” y acusó a los ultraconservadores de buscar rédito político.

Las declaraciones desataron una fuerte polémica y, dos días después, ABC decidió suspender indefinidamente el programa, uno de los más vistos de la franja nocturna en Estados Unidos.

Previo a la suspensión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, había sugerido que el gobierno podría actuar contra las filiales de ABC que emitían el show.

“Fue una decisión de ABC, porque Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia sobre la muerte de un hombre muy respetado, en un momento en que el país estaba de luto”, insistió Leavitt.

Aunque reconoció que Trump está de acuerdo con la medida, recalcó que “nosotros no tuvimos nada que ver”.

Algunos republicanos advirtieron sobre un riesgo de censura. El senador texano Ted Cruz alertó que las acciones de Carr eran “peligrosas como el infierno” y podrían sentar un precedente que, en el futuro, afecte a voces conservadoras bajo una administración demócrata.

