Mauricio Sulaimán defiende al Canelo Álvarez de las críticas

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, se ha convertido en un firme defensor de la icónica carrera que ha registrado el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez; ante este motivo decidió responder a las críticas que se han realizado esta última semana luego de la derrota que sufrió el pasado 13 de septiembre ante el estadounidense Terence Crawford para perder el título indiscutido de los pesos súper medianos.

Luego de este acontecimiento que representó una clara muestra de superioridad por parte del norteamericano ante el tapatío, muchos expertos y antiguas figuras del deporte decidieron criticar su accionar en el cuadrilátero y consideraron que esta derrota representa un punto de no retorno para su carrera al considerar que ha perdido la fuerza para seguir siendo un campeón.

Estas declaraciones en defensa del Canelo Álvarez las realizó el presidente del CMB ante diversos medios de comunicación, donde afirmó que el azteca sigue siendo una de las figuras pugilísticas más importantes de los últimos años y esta derrota no debe marcar su carrera.

“Es de esperarse. Cuando ha perdido Canelo, que fue ante (Floyd) Mayweather, ante (Dmitry) Bivol, un boxeador más grande, y ahora ante Crawford, un gran campeón, quienes han sido detractores se están dando vuelo con la crítica. Lo bonito ha sido ver la manifestación de apoyo de personalidades, de amigos de Saúl, subiendo su foto y animando, porque qué fácil es estar con el campeón y qué fácil es abandonar al que pierde”, expresó.

Sulaimán afirmó que en caso de querer, el Canelo Álvarez podría volver a ser campeón mundial muy pronto debido a que nadie puede quitar el mérito que ha conseguido a lo largo de los años, por lo que instó a todas las personas a admirar su carrera; recordemos que el Canelo ya ha conquistado en dos oportunidades el título indiscutido de las 168 libras.

“Yo tuve unas palabras con Saúl arriba del ring y después. Él ha hecho tanto que merece todo el reconocimiento. Todos los grandes han perdido, él es un grande del boxeo, un grande de la historia se suba o no se suba al ring otra vez, gane o no gane otra vez el campeonato, su lugar ya está garantizado como uno de los grandes del boxeo”, agregó Sulaimán en sus declaraciones.

Para finalizar, Mauricio Sulaimán resaltó que no todos los peleadores pueden mantenerse como campeones mundiales por un lapso de 14 años, especialmente al considerar que tiene una carrera que ha durado 20 años; sostuvo que ha logrado batir a un total de 21 monarcas que han formado parte de la élite del pugilismo mundial.

“Tres derrotas en 20 años, 14 años como campeón mundial, 21 campeones a los que ha derrotado, sus tres derrotas ante salones de la fama. Entonces sí hay mucho que analizar si se quiere tener una óptica positiva, y no hay nada que analizar si quieres ser negativo y aplastar a quien tuvo un tropiezo”, concluyó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

