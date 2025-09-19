Óscar de la Hoya lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez tras su derrota

El histórico campeón mundial y actual promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, decidió lanzar una dura crítica contra el peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras analizar de manera más detallada la derrota que sufrió el pasado 13 de septiembre en Las Vegas ante Terence Crawford para arrebatarle el título indiscutido de los pesos súper medianos.

Estas declaraciones las realizó el titular de Golden Boy Promotions a través de su habitual Clap Back Thursday, donde consideró que el triunfo de Crawford fue más sencillo de lo que se esperaba y simplemente se dedicó a jugar con el tapatío durante los 12 asaltos para demostrar el gran nivel deportivo que posee tras haber escalado dos divisiones para llegar a las 168 libras.

“Felicitaciones a Crawford. Subió tres divisiones e hizo una gran pelea. ¡Qué gran actuación! Fue como quitarle el dulce a un bebé. Simplemente jugó con Canelo, lo hizo quedar como un tonto. Y antes de que empiecen con sus tonterías sobre que Canelo es viejo, ¡sepan que Crawford es mayor! Eso no es excusa”, expresó.

Crawford logró dominar de principio a fin este combate contra el Canelo Álvarez contra todo pronóstico por parte de antiguos campeones mundiales y conocedores del deporte, quienes creían que no tendría la velocidad ni la resistencia suficiente para poder aguantar tantos rounds contra el azteca y mucho menos poder derrotarlo.

“Predije la pelea entre Canelo y Crawford como un adivino. Canelo tenía los pies pegados a la lona y estaba golpeando el aire. ¿Qué demonios fue eso?”, dijo De la Hoya en sus declaraciones compartidas a través de la red social Instagram.

Para concluir, Óscar de la Hoya recordó que los únicos peleadores de alto nivel a los que se ha enfrentado el Canelo Álvarez en su carrera profesional han sido los estadounidenses Floyd Mayweather Jr. y Terence Crawford; además del ruso Dmitry Bivol y ante todos ellos ha sido superado.

“Mira, promoví a Canelo toda su carrera y los únicos rivales reales a los que se enfrentó fueron Mayweather, Bivol y Crawford y todos jugaron con él. Incluso Mayweather sabía que Crawford iba a escuela. Apostó $50,000 dólares a Crawford para ganar”, finalizó el promotor de boxeo en sus declaraciones.

Crawford fue declarado vencedor unánime por parte de los jueces encargados de este combate disputado en el Allegiant Stadium y que reunió a un impresionante número de leyendas deportivas y personalidades del espectáculo.

