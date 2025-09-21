Al menos un muerto y dos heridos tras tiroteo en un club de campo en New Hampshire

La comunidad de Nashua, en New Hampshire, se vio sacudida por un tiroteo dentro de un club de campo que resultó en la muerte de una persona y dejó a otras dos heridas, cuyo sospechoso fue identificado y puesto bajo custodia.

El incidente se produjo en las instalaciones del Sky Meadow Country Club, aunque no se ha precisado el lugar exacto del tiroteo, según informó la Oficina del Fiscal General de New Hampshire.

El Fiscal General John M. Formella y el Jefe del Departamento de Policía de Nashua, Kevin Rourke, precisaron en una declaración conjunta que Hunter Nadeau, de 23 años, es el principal sospechoso del hecho. La víctima mortal fue identificada como Robert Steven DeCesare, de 59, reseñó ABC News.

Ambulancias estacionadas afuera de un hotel que funciona como centro de reunificación después de un tiroteo en un club de campo en Nashua. (Foto: Michael Casey/ AP)

Cargos presentados a Nadeau

Mientras tanto, las autoridades no han encontrado una conexión previa entre el sospechoso y la víctima, pero Nadeau fue acusado de homicidio en segundo grado, y el comunicado oficial añadió que “probablemente se presentarán cargos adicionales, incluyendo los de las víctimas adicionales del tiroteo”. Se espera que sea procesado el lunes en Nashua .

Preliminarmente, la policía de Nashua precisó que dos tiradores armados huyeron de la escena, pero luego un video de vigilancia mostró que solo hubo un atacante.

Autoridades lamentaron el trágico incidente

El alcalde de Nashua, Jim Donchess, expresó su pesar por el incidente, y lamentó que haya ocurrido en la ciudad.

“He escuchado de otros alcaldes de otros lugares, por supuesto… Siempre pensé: ‘Bueno, es poco probable que ocurra en Nashua’. Pero ahora sí“, apuntó Donchess. “Y creo que el mensaje es para todas las comunidades: por muy improbable que parezca, puede ocurrir. Puede ocurrir donde vives”.

La senadora de New Hampshire, Maggie Hassan, manifestó su solidaridad en una publicación en redes sociales: “A medida que nos enteramos más sobre el tiroteo de esta noche en Nashua, me solidarizo con las familias de las víctimas”.

“Y agradezco la labor de los agentes del orden y los servicios de emergencia en el lugar de los hechos”, expresó Hassan.

