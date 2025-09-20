Hispano mató a su pareja enfermera y fingió un asalto en parque de Nueva York: acusación

Un giro dio el caso de la muerte de la enfermera Anthonella Contreras Linarez, luego de que su pareja, Franklin Batallas, fue arrestado y acusado de apuñalarla en un parque en El Bronx (NYC).

Según la versión original de Batallas (44), la pareja había sido atacada por un par de ladrones en City Island Road y Park Drive cuando detuvieron su auto porque él necesitaba orinar alrededor de las 8:10 p.m.

Batallas dijo que cuando él se ubicó en unos arbustos cercanos, dos hombres en una motoneta se acercaron y le exigieron dinero a Contreras Linarez (30), quien aún estaba sentada en el auto. Cuando ella se negó, el pasajero trasero de la motoneta saltó y la atacó, apuñalándola en la cara, el cuello y el cuerpo. Más tarde falleció cuando Batallas la trasladó al Montefiore New Rochelle Hospital. Él también presentó cortes en su cuerpo, supuestamente causados al defender a su pareja de los atacantes.

Pero ayer Batallas fue acusado de homicidio, agresión y posesión ilegal de un arma, luego de que NYPD intuyera que al parecer él había inventado la historia del asalto. La policía afirma que la pareja estaba en proceso de separación, comentó ABC News.

Se describió a Batallas como alguien con tendencia a los celos, según una fuente policial. La devastada familia de Contreras Linarez afirmó que el sospechoso aniquiló a una joven a la que llamaban “una estrella brillante”, apuntó Daily News.

Contreras Linarez era enfermera titulada y trabajaba en Mount Sinai Morningside. “La comunidad del Sistema de Salud Mount Sinai lamenta la pérdida de uno de los nuestros. Deseamos transmitir nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y colegas, y les pedimos que los tengan presentes”, declaró el hospital en un comunicado.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

El mes pasado Kasim McDonald, empleado municipal en Newark (Nueva Jersey), se entregó a la policía como sospechoso de balear fatalmente a su ex novia, Shaneequah Williams. Previamente una pelea entre una pareja de modelos con historial de violencia terminó con uno de ellos muerto apuñalado en su hogar en Harlem (NYC). Previamente Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

También en agosto NYPD arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

Igualmente en julio Mary Fagan, enfermera de 64 años murió estrangulada en el apartamento que compartía en Brooklyn (NYC) con su hermano mayor, quien fue detenido días después como presunto homicida y confesó el crimen.

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de presuntos crímenes pasionales en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda